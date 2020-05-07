校長憂小五跨境生未能復課 有礙呈分試公平

或需網上授課 憂致學習差異

陳喜泉稱，希望本地生及跨境生一同復課，在校統一學習，但有關過境安排非港府可決定，如果跨境生最終未能來港上學，惟有沿現行網上學習安排，對比課堂「面對面」學習效果一定會有折扣。荃灣商會學校校長周劍豪稱，學校有一半屬跨境生，如果跨境生未能回校上課，只能維持現有網上學習安排，但難免造成學習差異，因面授效能一定較好。

教局：須與內地商討豁免檢疫

教育局長楊潤雄昨於港台《千禧年代》節目表示，跨境學童復課是「需要解決又比較難的問題」，仍須與內地商討豁免檢疫令的問題。他說，各區學童會從不同關口往返學校，如維持以深圳灣口岸過關，須考慮學童的交通問題。

他說會作「兩手準備」，會爭取於安全情况下讓學童來港上課，惟萬一復課日仍未可解決有關問題，須與學校商討如何助跨境學童有效學習，避免跨境學童於未能在面對面課堂下學習進度落後太多。

（抗疫新階段）