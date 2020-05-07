校長憂小五跨境生未能復課 有礙呈分試公平

【明報專訊】本港有2.7萬名跨境學童，他們的復課問題仍有待解決。高小學生6月8日復課，大埔區小學校長會副主席陳喜泉稱，關注小五跨境生復課，因他們需應考呈分試，認為如果跨境生復課日子比本地生遲兩周或以上，學生學習時間有差距，一同考呈分試便不太公平，要再思考補救方法，如探討豁免考試等安排。
或需網上授課 憂致學習差異
陳喜泉稱，希望本地生及跨境生一同復課，在校統一學習，但有關過境安排非港府可決定，如果跨境生最終未能來港上學，惟有沿現行網上學習安排，對比課堂「面對面」學習效果一定會有折扣。荃灣商會學校校長周劍豪稱，學校有一半屬跨境生，如果跨境生未能回校上課，只能維持現有網上學習安排，但難免造成學習差異，因面授效能一定較好。
教局：須與內地商討豁免檢疫
教育局長楊潤雄昨於港台《千禧年代》節目表示，跨境學童復課是「需要解決又比較難的問題」，仍須與內地商討豁免檢疫令的問題。他說，各區學童會從不同關口往返學校，如維持以深圳灣口岸過關，須考慮學童的交通問題。
他說會作「兩手準備」，會爭取於安全情况下讓學童來港上課，惟萬一復課日仍未可解決有關問題，須與學校商討如何助跨境學童有效學習，避免跨境學童於未能在面對面課堂下學習進度落後太多。