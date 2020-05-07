楊潤雄：復課須守防護指引 避球類運動 中學校長：體育課只教理論 免更衣減風險

楊潤雄昨於電台節目稱，復課以半日形式上課，學校須提醒學生注重個人衛生習慣、保持社交距離等，學校及學生需時熟習，希望學校運作一段時間才考慮是否放寬措施，調節上課時間。

教育局前日去信全港學校，提供初步復課防疫指引，如中小學課堂要以「面對背」方式單行排坐，教師要以單向方式授課，原來並排放置的學生書桌亦須改成單行。信中又指，復課初期班主任應了解學生在停課期間的生活和學習情况，班主任亦應為學生訂定班中健康守則。

首日首節班主任課 讓學生抒發感受

柴灣的中華傳道會劉永生中學校長林達豪說，已擬定半日制時間表，首個復課日的第一節課將為班主任課，希望讓學生有機會抒發一下感受，排解停課期間壓力。他又稱，為免學生更衣增感染風險，復課初期體育課只會教理論，如教球例、戰術等，並將視乎情况，如教育局宣布放寬全日上課，安排學生做輕量運動，如舞蹈、社交舞等。他說，學生如有需要，會安排學生分批分樓層更衣，每次約12人。

他表示，正考慮如何安排期終試的口試部分，部分級別如中五須應付明年DSE口試，需要機會操練，正考慮以早前特意為文憑試製作的透明「隔板」做分隔，認為「不用次次都取消，可以一起探討解決方法」。

廠商會中學：供健身器材 輪流消毒用

石硤尾的廠商會中學校長麥耀光稱，體育堂現計劃做熱身、跑步等運動，學校有10部划艇機，也有單車機等器材，學生可輪流使用。學校會放置消毒用品，學生用完器材自行消毒，讓下一人使用。他說，學生可分批於不同位置做個人訓練如射籃等，籃球不與他人共用 ；小息時，如學生希望打羽毛球，則只可用自攜球拍，當值教師會加緊巡查，避免同學共用球拍。

圓玄學院屬校：不取消體育活動

圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學校長馮金燕稱，學生復課後需調適，也希望讓學生邁向正常上課生活，不會取消體育活動。她稱，學校以往也有培養學生對運動興趣的活動，學生會做原地踏跳、掌上壓、1分鐘蹲撐立等個人訓練，學校及學生均有類似經驗，現傾向以此方式上體育課。

（抗疫新階段）