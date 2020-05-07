金籲保持香港學術自由 科學「救國」

譽袁國勇文章高質素 警惕中國嚴厲防疫

本年初，全世界對新型冠狀病毒能否人傳人一無所知，至今已知該病毒有效人傳人，甚至已造成百萬計的人感染。中港兩地在疫情較早段已知此病傳播力高，金冬雁認為有賴袁國勇1月下旬在《刺血針》發表文章，分析深圳一個7人家庭中6人確診的群組情况，裏面確切證據、高質素的學術分析說服外界明白新型冠狀病毒能人傳人，而病毒傳播力更達83%。

他認為，這份文章的科學實證讓外界看見病毒的人傳人威力，帶來警惕，能在一定程度上提醒中國政府採嚴厲的防控措施，他更相信這是中國避免成為意大利倫巴第、美國紐約般重災的其中一個因素。

憂李文亮事件在港重演

盼求真務實做科學 有利中港

金冬雁感到在內地的知情者未必能講真話，內地「吹哨人」李文亮事件正是一例。金冬雁憂未來李文亮事件會否發生在香港大學，他認為今次香港的科學家能以科學「救國」，認為保持香港的學術自由「非常非常重要」，要能繼續以求真務實精神做科學，又形容這樣對香港和中國都有利。

（抗疫新階段）