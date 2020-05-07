食衛局撥2600萬 助港大3疫苗研究 目標本地使用 金冬雁研保護力更高減毒活疫苗

明報記者 朱韻斐

上述1.11億元撥款分別資助兩間大學進行26項新型冠狀病毒研究，包括研發疫苗及藥物、社區中做血清流行病學研究；探討此病毒屬性、特徵、傳播，及評估本港防疫措施等，這些研究為期12至24個月。

1.1億撥款資助兩大學 袁國勇獲2034萬

當中3項疫苗研究均由港大負責，佔約四分一撥款，袁國勇的疫苗臨牀研究資助額最高，獲2034萬元資助，作流感和PD-1作基調的疫苗臨牀研究；生物醫學學院教授黃建東獲320萬元探討廣譜冠狀病毒疫苗可行性；生物醫學學院教授金冬雁則獲300萬元研發減毒活疫苗（attenuated vaccines）（見表）。

金冬雁接受本報訪問時解釋，做疫苗最快捷、最傳統的方法是做滅活疫苗（inactivated vaccines），分離了病毒後將其殺死，再注射入人體令免疫系統辨識病毒而產生免疫力，但與真正感染比較，這種疫苗產生的免疫力低，1950年代小兒麻痺症的滅活疫苗正是一例，未能完全防止兒童受感染，只可免致腦膜炎。

使用多年料安全 仿自然感染生免疫力

金冬雁計劃研發一款新型冠狀病毒減毒活疫苗，因為相信會較滅活疫苗提供更好的保護力。他解釋，疫苗以與新型冠狀病毒高度相似的SARS病毒作骨幹，以基因工程修改病毒減去致病性後，再接入新型冠狀病毒S蛋白，人體接受減毒活疫苗如模仿自然感染，不致引起疾病，但能刺激人體免疫力，對病毒產生保護性，減毒活類型的疫苗已使用多年，料在人體上能安全使用。

目標兩年內完成 試驗金黃敘利亞倉鼠

金冬雁表示，首先要研究如何修改病毒基因、蛋白等能最好地減去病毒致病性，過程一定較製作滅活疫苗的時間長，目標2年內完成研發並在金黃敘利亞倉鼠模型上試驗，盼未來為市場提供多一種疫苗選擇。

各國亦嘗試用很多不同嶄新方法研製新型冠狀病毒疫苗，如DNA疫苗、腺病毒載體疫苗等。金冬雁說，雖有DNA疫苗獲批准在三文魚身上使用抗動物的疾病，但從未有DNA疫苗、腺病毒載體疫苗獲批准在臨牀上應用，例如有人擔心DNA疫苗中基因注射入人體後，有與人體細胞基因整合風險，但他對科學界最終能研究出安全的新型冠狀病毒疫苗抱審慎樂觀態度。

倘研發順利 盼國際藥廠生產

香港現無疫苗生產廠房，日後能否獲外國製疫苗？金冬雁說，可探討在港設疫苗廠的可行性，日後要向外國買700萬劑疫苗亦非大數目，料有方法買到；若其研發順利，疫苗做得好，相信可能有國際大藥廠接觸做臨牀研究和生產。他續說，中國雖有能力製造供數以億計人用的疫苗，但未獲國際聲譽，相信中國就算製作了很好的新型冠狀病毒疫苗，「香港人未必相信，未必敢用，這是科學以外的問題了」。

食衛局早前回覆表示， 資助本港研發疫苗的目的為提供本地使用，疫苗在生產前須通過多項測試包括在本地做臨牀前期和一期研究及獲得相關認證，確保疫苗安全與接受度，有關疫苗生產安排會於前期研發進展評估後再跟進。

（抗疫新階段）