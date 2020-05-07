索罩登記個人資料 創科局稱不作他用

銅芯抗疫口罩昨早7時開始網上登記，記者嘗試登入網站，頭一個小時需較長時間排隊，其後於中午時分再登入網站，數分鐘完成，到晚上已毋須等候，可直接開始登記。創科局稱，截至昨午3時已收到逾50萬宗登記，涵蓋接近138萬人，平均等候登記時間一至兩分鐘；又提醒市民登記為期1個月，至6月6日，毋須急於登記。截至昨午6時，網上登記總人數超過157萬。

半天逾150萬人登記 最快周一派

創科局長薛永恒昨日接受電台訪問時表示，早上登記過程順暢，局方「加大了力度處理」，人數符合預期，料兩周內口罩會送到市民手上。香港郵政局員工會主席卓信表示，得悉首批銅芯口罩於周日送到各分局，最快周一由郵差派送予市民。本報向郵政署查詢派發重用口罩事宜，至截稿前未有回覆。

不過，有網民發現，登記網站的「資料收集目的」寫明，個人資料可向相關的「政策局/部門/機構披露」，質疑資料將向第三方分享。創科局發言人昨日稱，登記時輸入的身分證號碼及出生日期，用作與入境事務處的電腦系統核實登記人是否香港居民，以及有否重複登記等；電話號碼用作接收短訊；而主要登記人的姓名與地址資料則用作核實登記地址是否真實及上門派遞。發言人強調，不會將索取口罩的資料用於其他用途。

市民石小姐說家裏還有兩個月口罩用量，不會上網申請拿口罩，「不想給自己的資料，香港市民已經不再信任香港政府」，也希望把口罩留給老弱、買不到口罩的人。在街上派傳單的方婆婆則說，口罩不算足夠，又不懂上網登記，會請區議員或社區主任幫忙登記。另有市民稱自己面形較小，但登記取口罩時無尺碼選擇。創科局發言人說，面形較小者可在使用時將橡筋打結，會較貼面。

何栢良籲4情况勿戴銅芯罩

被批似內褲 薛永恒：同需每日洗

另外，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台節目《在晴朗的一天出發》上，建議市民在4個情况下不要使用「銅芯」口罩，包括：到醫院、診所及老人院；有呼吸道感染病徵或發燒；接受檢疫中或同屋有檢疫者；確診或懷疑個案及緊密接觸者。他說，銅芯口罩僅可用肥皂水清洗，不能消毒，而上述情况存在環境傳播風險；但市民一般外出、上班上學就可以使用。

薛永恒在另一場合回應銅芯口罩外觀被批評像內衣褲時說，該口罩要每日清洗，與內衣褲相似。何栢良說薛永恒的比喻頗準確，因口罩布料防菌等要求，與製造內衣褲所用布料的要求差不多。

（抗疫新階段）