7億防疫品無招標 銅芯罩產商成謎 CuMask統籌機構疑似廠商董事重疊

政府拒披露身分

議員斥牽強促交代

政府拒絕透露可重用口罩生產商，僅稱由本地及東南亞多個地方合作製成，引起市場揣測。坊間因政府登記網站的原始碼中，有開發者名字「lawrence leung」，一度猜測口罩是由立法會主席梁君彥的胞弟梁嘉彥的公司「新興織造廠」生產。梁君彥向本報否認該公司有生產CuMask。創科局其後亦澄清口罩並非由該廠或南豐紗廠生產，並對謠言表示遺憾。

生產點被揭位處南豐紗廠

現場紙箱印晶苑屬下公司名

特首林鄭月娥昨日到CuMask位於荃灣的生產點參觀，並於facebook專頁發相，其後被有線新聞發現南豐紗廠其中一個工作間用作生產CuMask，工作間一名人員促有線記者向創科局查詢。現場的紙箱印有「Regent Garment Factory Limited」及「Crystal Elegance Industrial Limited」字樣。翻查資料，兩間公司同屬晶苑國際集團，而香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）網頁顯示，晶苑集團執行董事之一王志輝是研發中心的董事。

晶苑執董王志輝兼HKRITA董事

林卓廷：有私相授受之感

創科局長薛永恒昨接受電台訪問時解釋，不透露生產商的原因，是口罩物料需求大，部分國家更禁止出口原材料，相關的生產商、原料以至物流等資訊若漏出，或引起麻煩，如被「截糊」、物料被搶購、抬高價格等，需謹慎處理。

多名立法會議員不同意薛永恒的說法，資訊科技界議員莫乃光認為，薛永恒的理由牽強，更發現疑似生產商的執董為研發中心董事，予人瓜田李下之感，促請政府盡快交代細節。他又以協助檢疫的電子手環為例，稱疫情初期政府需緊急使用，該手環雖無招標，但亦無大廠家接單直接受惠，「行內人都知道電子手環開發過程，由物流及供應鏈多元技術研發中心及幾間初創公司聯手通宵開發及製作，然後才找到海外供應商購買，最後亦不夠用，要用膠帶貼二維碼」，認為用作應急的話，無招標無可厚非；但可重用口罩由始至終無披露過籌備過程，又不透露生產商，令人感覺可疑。

「倘應急不招標無可厚非」

莫乃光稱可重用罩不算

對於統籌項目的香港紡織及成衣研發中心的董事，與疑為生產商的晶苑國際集團的執行董事重疊，民主黨立法會議員林卓廷稱中心找「自己友」生產，令人有私相授受之感，反問「穩賺的生意為何畀佢」，認為事件令人質疑，促政府交代當中的利益關係。

另一立法會議員許智峯說，疑似生產商的執董為研發中心董事，表面上看來脫不了有人可從中獲利的嫌疑，並稱政府應公開生產商名稱，增加透明度。

葛珮帆：特事特辦

信不涉利益輸送

民建聯議員葛珮帆則認為今次是「特事特辦」，若要招標需時數月，而現時透露生產商等資料，其他人會去搶購。她說，「今日不公開不等於以後不公開」，建議政府在口罩原材料供應穩定時交代資料，又稱官員了解若涉利益輸送要坐監，相信他們不會這樣做。

明報記者

（抗疫新階段）

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