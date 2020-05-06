料小五呈分試可7月考 教界：九成小學暑假延後1至3周

胡艷芬稱，距離高小復課尚有一個月，業界有足夠時間清潔校舍及預備。她說，學校暫定7月上旬考小五呈分試，相信有足夠面授教學內容作考核。她說正考慮調整時間表，讓學生復課後分批小息，避免同一時間聚集操場，並將安排更多教師當值，提醒學生勿分享食物和聚集。

有中學免考試 高中暑假提早完

中學亦已就復課做準備，基督教香港信義會元朗信義中學校長尹浩然說，為免增加學生壓力，本學期末不設考試，但中三學生需選擇高中選修科目，若某科選修人數超出上限，學生就要應考選科試，估計涉約兩成中三生。他說會維持7月中放暑假，但高中生提早一周、即於8月下旬開始新學期。他又說，學校需照顧學生身心發展，故復課後他們仍會上體育課，會參考防疫指引，避免安排打球等有太多身體接觸的運動。

高主教書院校長盧詠琴稱，該校4月起全校推行實時網上授課，故學期末會照常考試，但會延遲約一個月，至6月底舉行。她說會延遲3日放暑假，而高中生的假期會於8月中結束，提前回校上課。

幼園：K3要升小 復課無可厚非

幼稚園高班（K3）定於6月15日復課，不過K1、K2就不獲安排復課，教協理事兼幼稚園校長梁秀婷表示業界對此「各有各看法」，認為K3需銜接小一，復課亦無可厚非。她說復課時將把20多人的班別分成一半，分批上學，惟幼童容易聚集一起玩耍，將勤加消毒及教導幼童。

（抗疫新階段）