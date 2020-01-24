中三至中五5‧27復課 高小初中6‧8 K3初小6‧15 K1K2學期完結

上半日課 避免打球

教育局長楊潤雄稱，學校將以分3階段、半日上課為原則逐步復課，中三至中五本月27日復課；小四至中二6月8日復課；小一至小三、幼稚園K3，6月15日復課。楊稱，中四和中五學生需完成高中課程，中五生更要做校本評核，中三則需為高中選科，故會優先復課；小學方面，學校普遍希望小五下學期有至少一個月面授教學時間才考第一次升中呈分試，故高小會於第二階段復課。有小學稱下月8日復課為預期之內，相信有足夠時間教學及準備呈分試 （見另稿）。

楊潤雄稱，復課措施「宜緊不宜鬆」，學校原則上上半日課，避免學生除口罩共膳。他說，學生可在非密集的戶外環境或空氣流通的室內環境做適量體育活動，例如伸展、緩跑等個人活動，但要避免水上活動，以及乒乓球、籃球等「觸摸共同物件」的運動，未來一周會向學校提供指引。他說，若個別學校有人確診，將按衛生防護中心決定是否停課。

2.7萬跨境生問題待解決

全港有2.7萬名跨境學童，楊潤雄稱，復課牽涉本港與內地的疫情及防疫措施，是「比較複雜的問題」，若復課時學生仍受制於檢疫令，可依法例第599C章申請豁免，但先要與內地部門詳細討論。他稱，局方現時正與內地商討過境的防疫便利措施，暫未有詳細方案，現時只有深圳灣口岸開放，需考慮關口問題，「一個關口夠不夠？開放的時間夠不夠上下課時間用？」他說萬一屆時未可解決上述問題，將與學校探討如何支援跨境學童。

許樹昌：深圳仍有本地個案

政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，能否放寬跨境學童不用檢疫，需視乎本港開學時深港兩地疫情，他說近日深圳仍有本地個案，應在兩地都沒有本地傳播一段時間後，才豁免跨境學童檢疫。

教聯會倡增學校防疫津貼

立法會議員葉建源稱，局方須提出周全方案，確保復課時跨境學童不會增加感染風險。教聯會稱歡迎復課，稱學校及家長都希望在安全情况下盡快復課，並要求當局增加「防疫特別津貼」金額，讓學校有更多資源購買防疫物資。

明報記者

（抗疫新階段）