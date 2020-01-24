健身室借400萬應急：再唔開就死

THE FIGHTERS CLUB老闆梁軼超稱「再唔開就要死」，他說因有3間分店，租金連薪酬等每月成本達七位數字，因不知疫情歷時多久，早前向銀行借了400萬元，確保有足夠現金交租、雜費、出糧及應急，批評政府當初防疫「慢半拍」，致多類處所要關門。

該店專門一對一教打拳，學員有600至700人，他說重新開放後會加強清潔，做好防疫措施。他稱1月底起生意跌約三成，2月跌五成，3月已見回升至平日約八成，但政府卻勒令健身室關門。他說關門期間，教練與部分學員在添馬公園及跑馬地公園上課。

14個美容業界商會及工會昨則發聯署聲明，稱將遵守及推動美容院防疫衛生措施指引，包括為顧客量體溫、填寫健康申報表、盡量用即棄手套、牀墊，美容師額外佩戴護目鏡或面罩等。

美容業界推自律防疫指引

香港美容健體專業人員總會主席許慧鳳稱，全港約7000間美容院，一半為其會員，指引以自律為主。許說業界生意額早前跌了九成，零星小型美容院倒閉，盼復業生意能回升至七成。

對於食衛局長陳肇始表示美容院重開後，不可用霧化程序相關儀器。菲力偉健美集團會所主任劉小姐表示，用來擴大毛孔的「面部蒸氣機」涉霧化程序，公司2月初已停用，改用熱水浸濕棉花敷面。

批發及零售界立法會議員邵家輝歡迎政府安排，稱處所復業後相信會增加市民出外信心，冀能帶動零售業。

（抗疫新階段）