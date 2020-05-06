林鄭認放寬決定非全科學 否認延長限聚阻遊行

亦考慮經濟及市民忍受力

政府後日起將限聚上限變為8人，為何不是其他數字？林太說，有關決定非完全科學（exact science），否則她也不用承受政治風險，14日後或放寬至10人、12人、15人。6月4日是六四事件31周年，6月12日是金鐘反修例衝突1周年，被問延長限聚令是否與這些日子有關，她否認有政治考慮。

至於口岸防疫措施，林太說是付出了非常大代價，每日入境人數僅約200，有本地航空公司一日客量只有300多人。但她認為現非時候放寬，「如因關口守得不緊而有很多輸入個案，很不值得」。

稱現非放寬口岸防疫時候

不過，林太說若要一直實施嚴格社交距離和邊境管制直至完全沒新增個案，做法不現實，因政府除考慮公共衛生，還要考慮措施對經濟影響及市民忍受能力；又說推措施前會盡量給業界時間準備，但有時疫情發展太快，政府要迅速行動，「走漏一個個案可能就全盤棋敗了」。

民主黨立法會議員黃碧雲質疑政府藉限聚令阻止市民集會反對政府；又批評限聚令生效至今，警方執法標準不一，質疑警方藉以打擊不同政見者。

被問是否藉限聚令打壓反對政府的集會，警務處長鄧炳強昨稱，限聚令原意盼市民保持安全社交距離，警員多數勸喻無效才票控。

（抗疫新階段）