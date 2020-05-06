食肆推母親節8人餐 戲院料要播舊戲

戲院亦可於周五起重開，然而戲院商會行政主任林小姐表示，美國疫情肆虐令荷李活電影上映受阻，本港約六成上映電影屬荷李活片，亦受影響，而港產新片最快要月底才上映，故相信部分戲院要播舊戲。

食肆趕及母親節前「鬆綁」，稻苗學會主席黃傑龍稱母親節是酒樓全年最旺一天，對放寬期望已久，形容現在「已經算遲」；又說每枱4人時，客人只會點重一斤以下的魚，現要準備一斤半或以上的魚應市，同時要準備雞、乳豬等。

阿一海景飯店老闆陳志豪表示，母親節午市及晚市已有八成和五成預約，昨再接到約10個查詢，但今年母親節大減價，午市由以往每位500元起減至280元起，「做到（往年生意額的）一半已很好」。他說3至4月生意陷低谷，「有時一晚得一枱客」，5月初生意回升兩成，隨着每枱上限放寬至8人，料可吸引更多公司客，生意額有望較3月時升五成。

下周日九龍遊行 憂客不敢來

對於下周日九龍區遊行，陳稱無奈，但「無得擔心」。尖沙嘴彩福皇宴負責人鄧先生則擔心遊行或令交通阻塞，令部分人不敢來，影響生意。鄧說2、3月生意額按年跌九成半，料母親節生意額仍會少八成。

奧海城「家上海」業務發展部經理黃曉元稱，母親節預訂已八成滿，將推2人、4人、8人餐，除為客人量體溫及提供酒精搓手液，另會用滾水洗器皿、用膠罩蓋着上枱食物等。

（抗疫新階段）