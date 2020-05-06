限聚鬆至8人 酒吧重開 客停飲要戴罩 業界指難執行 或「隻眼開隻眼閉」

每枱限坐4人 禁音樂表演及跳舞

政府為控疫，禁止多於4人聚集，酒吧、美容院、卡拉OK等12類處所要關閉，措施原本今晚午夜起到期，特首林鄭月娥昨宣布，限聚措施延長至本月21日，部分限制會放寬，包括限聚令由4人放寬至8人，食肆每枱人數亦放寬至8。部分被勒令關閉的處所本月8日（周五）凌晨起可重開，包括由4月3日傍晚起被要求停業的酒吧，但重開後要遵守限制，酒吧只能坐一半客，每枱限坐4人，不能有音樂表演和跳舞，顧客不飲酒時要戴口罩等。卡拉OK、派對房間等則要繼續關閉14日（見表）。

林鄭：倘續無本地個案 14日後可再放寬

林太表示，本港已連續16日沒本地個案，且輸入個案數目不多，故放寬部分措施，若情况持續，14日後可再放寬，但若突然再有本地個案，就要收緊措施。

本港爆疫以來，最大的群組是酒吧群組，約100人染疫，林太曾稱酒吧顧客飲酒後或會有親密行為，增加交叉感染風險；卡拉OK群組則有10多人染疫。然而，今次酒吧先獲放寬重開，卡拉OK仍要關閉。林太解釋，政府關注的是處所內作什麼活動，而本港一直沒禁酒，餐廳仍可賣酒，「都無管到飲酒行為，為何不容許一間掛了招牌是『酒吧』、又肯遵從嚴苛要求的（酒吧重開）呢？」

食物及衛生局長陳肇始表示，政府決定放寬什麼處所時，會考慮處所內市民的距離、風險、行為及必須性等，「要看人數多不多，派對房間可能好多人，你可以說吃飯都人多，但（吃飯）必須性較高，因為大家都要去吃飯」。

至於會否推出第三輪防疫抗疫基金支援要繼續停業14日的行業，林太說暫未有此需要，政府稍後會推出「保就業」計劃紓緩企業困難。

專家：限人數可減人流 酒吧重開安全

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，酒吧最高風險的因素是人流大，若實施人數限制，加上禁音樂表演和跳舞也能減人流，相信酒吧重開也安全。但他認同要求酒吧顧客不飲食時戴口罩較難執行，因酒吧與食肆不同，顧客或會慢慢飲酒，難要求顧客每飲一口就戴口罩。

酒吧至昨停業33日，對於周五可重開，銅鑼灣一間酒吧負責人李小姐表示，樂意配合桌子相隔1.5米，但要求顧客飲酒後即戴口罩「不可行」，「酒不會咕嚕咕嚕飲完一杯，是一口一口飲」，只能「隻眼開隻眼閉」。持有食肆牌的尖沙嘴諾士佛臺酒吧Maze昨照常營業，主管Malissa表示擔心未必能控制顧客飲酒後馬上戴口罩。

香港酒吧業協會副主席錢雋永稱，會盡力配合抗疫，但盼政府體諒難以要求顧客戴口罩，亦希望政府「唔好郁啲就罰」；倘疫情繼續受控，政府能「放寬個金鋼箍」。

卡拉OK續關14日 張宇人：應縮至7日

飲食界立法會議員、自由黨張宇人說，政府要求夜總會、卡拉OK等繼續關閉14日不合理，因業界做足防疫措施，政府未有於防疫和經濟活動之間取得適當平衡，應將停業期縮短到7日。

明報記者

（抗疫新階段）