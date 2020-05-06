幼童不獲派「銅芯」 薛永恒：3歲下不宜戴口罩

入讀幼園多接觸 方派口罩

薛永恒說曾與相關專家討論過，3歲以下嬰幼兒的呼吸能力無其他兒童或成人好，口罩不適宜讓3歲以下嬰幼兒佩戴，因此今次派發的可重用口罩不預計讓3歲以下嬰幼兒使用。他認為最好的保護方法是嬰幼兒減少出門，3歲以上兒童入讀幼稚園或小學後，就開始與其他小孩接觸，因此會安排口罩給他們。

兒科專科醫生劉成志稱，無特定什麼年紀的兒童才可戴口罩，要視符能否找到適合的嬰幼兒面型的口罩，以及小孩是否願意戴口罩等。他說，一般而言，四五個月大的幼兒出牙時，口水分泌多，當口罩接觸到水就會失去過濾能力，若小孩會摸口罩表面的話，亦不適合。他說見過部分一歲多的小孩戴口罩也戴得穩妥，但若父母發現自己的嬰幼兒不適合或不接受戴口罩，可改戴透明面罩防飛沫，孩子或較易接受。

對於政府只向3歲以上市民派口罩，劉成志估計是因為3歲小童要開始上幼兒園，他們有經常戴口罩的需要。

（抗疫新階段）