政府稱郵局可日派15萬份 工會：講就易

創科局料登記兩周內收到 郵政增人手

創科局長薛永恒昨以約700萬人、平均1個住址3個登記人推算，預料一個月內需派200多萬份口罩郵件，認為郵政署員工「絕對有能力」處理。創科局常任秘書長蔡淑嫻料郵政署一日平均派13萬至15萬份郵包，一周可派100萬份，兩周派200萬份，故推算登記市民兩周內會收到，並稱郵政署會有加班安排，包括周末開工。

卓信表示，以掛號件派發，郵政署人員工作量將會大增至「不能想像」。他昨接到署方總監通知已聘請退休員工支援，並稱口罩郵包會有區域「段數」及代碼，加快內部處理程序。卓信以其所屬的東九龍郵政局為例，指該局8人負責分發掛號信予局內約130個郵差，每日可處理2000多件掛號信，認為以全港約28間派遞局、一周內派發100萬份是「非常困難」、「數十年都未試過的大項目」。

郵政署回應稱，會動員逾2000名郵差按政府每天發貨量安排上門派遞，並計劃增聘80多名郵務退休人員處理其他後勤支援工作。

（抗疫新階段）