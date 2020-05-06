「銅芯」罩抑細菌病毒 可清洗重用60次

換濾芯可再用 按疫情再供應

特首林鄭月娥公布口罩名稱為「銅芯抗疫口罩＋™」；英文名稱為「CuMask+™」。她說市民可稱其為「C u mask」，因為「Cu」是銅的化學符號，「亦可以將它演繹為『我很想見你』的口罩，因為是『see you』 mask」。

葛儀文在記招上解釋，HKRITA於2017年開發技術，在口罩中加入「弱磁場」，但只能清洗20次。而現時供予市民的口罩，以表面兩層含銅質層抑制細菌及病毒，中層作過濾，清洗後可重用60次，更換濾芯後可再用，創科局表示會因應疫情發展，計劃再向市民供應濾芯。葛儀文說，口罩在港研發，於東南亞及本地製造；創科局常任秘書長蔡淑嫻稱沒有工序或部件於內地進行或生產。

學者：可令病毒失活性

對於以銅抑制細菌及病毒，科大化學系理學教育助理教授陳鈞傑解釋，氧化銅是銅和氧氣化學作用產生的化合物，氧化銅表面和氧氣接觸後可產生微量活性氧分子，可破壞細菌和病毒蛋白質或核糖核酸，令其失去活性。

陳說，有不少研究指細菌和病毒接觸到銅或氧化銅表面後，在常溫約30分鐘至兩小時內失去活性，殺細菌能力可達99%；病毒方面，他舉例有實驗指出，在加入銅微粒口罩表面放有200萬顆流感病毒，6小時後只剩下500顆有活性；對比在不鏽鋼表面同樣放有200萬顆流感病毒，24小時後還有50萬顆病毒有活性。他推算銅對新型冠狀病毒亦有殺滅作用，但亦指出不同銅芯口罩的殺菌能力不同，視乎銅粒在口罩纖維中密度，若銅粒排得很疏，殺菌能力自然低。

（抗疫新階段）