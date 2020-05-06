派口罩今起登記 林鄭否認太遲 全港每人1個重用款 每戶10個即棄款

限聚放寬 7類處所可重新營業

本港連續16日沒有新增本地確診新冠病毒感染個案，累計維持1040宗確診和1宗疑似個案。因應疫情放緩，政府昨宣布放寬社交距離措施，包括餐廳同枱人數上限由4放寬至8；另外7類早前關閉的商業處所將可重新營業，包括酒吧、遊戲機中心、健身中心、美容院、公眾娛樂場所等。學校方面5月27日起分階段復課。

「銅芯」罩掛號派 幼小童學校派

政府早前於第一輪防疫抗疫基金撥款8億元資助研發可重用口罩，特首林鄭月娥昨宣布，將向市民派發由香港紡織及成衣研發中心研發的可重用口罩「銅芯抗疫口罩」，每名持有香港身分證的市民，包括非永久居留的人均有1個，小學及幼稚園學生則每人兩個，惟3歲以下幼童不會獲發。銅芯抗疫口罩於今早7時起至下月6日可於網上登記，並會由香港郵政以掛號郵件形式上門派發。每個登記者可同時為5人登記（共6人），但當局提醒，小學及幼稚園學童由學校派發，毋須另行登記；重複登記者不會獲發多一個口罩。

擬派800萬重用款涉3億元 未招標

創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻表示，計及口罩的原材料、生產、派遞等，每個成本40多元。她又透露，政府有計劃再派發供更換的濾芯。政府消息人士說，以政府計劃派發逾800萬個計算，涉款超過3億元。

對於有聲音質疑政府沒有就可重用口罩招標，蔡淑嫻表示，政府1月尾曾接觸10多間可重用口罩的生產商，但發現部分太遲開始生產、部分無檢測結果，另亦要考慮原材料供應，故最後才決定應用研發中心的口罩。

明白市民不滿 林鄭：初期須留醫護

被問到澳門及台灣早已向全民派口罩，會否就太遲派口罩道歉，林鄭月娥承認，當局的抗疫工作並非盡善盡美，亦明白疫情初期的口罩供應令市民不滿，但否認是太遲派口罩，「當時香港無口罩，非常艱難才爭取到庫存」，稱當時必須保留最大實力給醫護人員。她說，20條生產線資助名額已經全數批出，隨着口罩供應穩定，會與市民共享本地生產口罩。

即棄口罩毋須登記 6月底起派上門

政府並宣布，首批共享口罩共3000萬個，料於6月底開始每戶派發1包10個口罩；市民毋須登記或排隊，同由香港郵政派到家中。政府另會向基層學生、前線員工（包括院舍員工、清潔工友）、私營界別的醫護人員（包括中醫師、醫生、牙醫、護士、藥劑師、物理治療師和職業治療師等）、長者和弱勢社群增派即棄式外科口罩（見表）。

明報記者

（抗疫新階段）

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