【海外港人抗疫日誌】鄰居送暖 門前留蘋果批

麵包店堅持營業 「不用擔心」

這時街上仍舊營業的就只有基本民生相關的店舖，例如超級市場、肉店、水果店、藥店、加油站之類。超市外往往排着長龍，站在門外的店員數着從超市裏出來的顧客，然後才讓顧客進去，之前還要噴上搓手液。隊伍裏每人均主動與前後的人隔一段距離，有次筆者只顧看手機而不慎走近前面的人，更被他示意要退後。隨着時間推移，近期戴上口罩的人愈來愈多，長者尤甚，口罩對上的一雙眼睛警戒地看着四周；有些還戴上了膠手套。

出乎意料的是，在家附近的麵包店幾乎全部拉上鐵閘——長棍麵包對法國人而言可謂國民食糧，相當於米飯之於亞洲人。筆者試過走了幾條街才找到一間仍在營業的麵包店，門外也排着人龍，每次只能有一個人進店內，櫃枱上掛了一大塊透明膠膜，隔開顧客和櫃枱後的店員。筆者幾天後再去卻摸了門釘，原來它提早關門了。店門外貼上一張字條，寫明它幾點會開門，又用紅色粗體字寫着：「不用擔心！！！」能買到新鮮出爐香軟熱辣的麵包，也許是法國人當下小小的安慰吧。

鄰居自發助老人購物

非常時期下的人們也有可愛的一面。筆者居住公寓的升降機裏，有人貼上一張字條，提議為公寓裏不方便外出的老人代為購買藥物和日用品，並附上自己的電話號碼及名字。字條底下有人附和，也有人用筆寫上：「謝謝！」某日獨在家中，門鈴突然響起，開門一看，門外竟無人，門前地上卻放了一塊蘋果批。原來是相熟的一個老婆婆鄰居請筆者吃的，還用上了這個有趣又迂迴的「social distancing」（社交隔離）方式。

一到每晚8時正，不少人家依舊準時出現在露台拍掌歡呼。後來更有人播放音樂，在天氣放晴時（隨着春天來臨，8時的太陽尚未下山），配上振奮人心的音樂，大家都會忍不住露出難得的笑容。

文：鄧捷 在法香港交換生