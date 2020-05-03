崇光感謝祭不見內地客 黃店有喜有愁

5‧1僅百內地客訪港 去年29萬

去年5月1日有28.8萬內地客來港，今年同日僅得119人。正辦感謝祭的銅鑼灣崇光百貨，昨不似以往黃金周擠滿內地客和手拉篋，昨午近2時正門僅30多人排隊等升降機。市民鄧氏夫婦昨入場買了杯，鄧先生說內地人少了很多，「以前走不進來，不也會走進來，很多東西都不會有貨」。鄧太亦笑說：「以前售貨員專門招呼內地人，可能疫情影響，他們或者太久沒有客人了，整體而言服務不錯。」另一對陳氏夫婦帶同女兒到崇光，計劃買Dyson特價吸塵機，因帶着女兒有點麻煩，所以「一買完就打算走」。陳太說行街「當唞唞氣」，「大家都有戴口罩，香港人很守規矩，OK的」。

不過，銅鑼灣永利大藥房職員連先生則說，往年五一黃金周每日「生意做唔停」，生意額4萬至5萬元，今年一日僅得數千元。

海味黃店嘆被遺忘

另一邊廂，民間號召五一黃金周光顧黃店，不少黃店食肆外大排長龍。屬黃店的韓國進口藥妝店My Piggies的老闆娘Yuki說，疫情下生意跌四成至五成，推測或因附近的售貨員都被解僱或放無薪假，失去一批客源。她說前日起人流明顯上升，「不知因為疫情緩和還是響應黃金周」，生意回升三四成，「有被『懲罰』的感覺」。

另一黃店「飛藥堂參茸海味」員工蘇小姐則認為五一黃金周對生意額沒太多帶挈。她解釋，近期不少人推遲結婚，導致「過大禮」的消費也暫停。前日其老闆在facebook貼文呼籲市民支持，最後有不多於10人特意來買冬菇及日本蠔豉等。她有感食肆類黃店較多人光顧，「可能我們不是食肆，只是賣其他東西，給人遺忘了」。

（抗疫新階段）