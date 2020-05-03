居深圳檢疫前急回港 裝修工酒店漂泊3月

本港酒店的住客群由去年中起大為改變，不同本地客群進駐各級酒店。內地抵港者須接受14天強制檢疫的措施於今年2月8日凌晨生效，阿B夤夜收拾行裝，拖着一個大行李篋趕在2月7日深夜返港，同時不停上網搜尋可供棲身之所，「過關時見到不少與我一樣在內地居住的港人趕回來」。

阿B先在北角一間連鎖酒店落腳，每晚房租160多元，「但好似劏房，很細，環境都不太好」。一星期後他轉租同區華美達盛景酒店房間，每晚多付20元，環境好一些，一住5星期。不過，3月時大批留學生回港，阿B因酒店每晚加價100元超出其負擔，於是搬到旺角新興大廈的賓館，每晚房租近200元。他先後住過兩間賓館，現時的房間已住4周，「不想再拖住個篋走來走去了！」

阿B說獨居不成問題，每日自行洗衫也不算辛苦，只慨嘆租房負擔不小，但為生活別無他法，「沒有什麼可以打算，一日未『開關』，唯有繼續住」。

港島區酒店職員：

本地客翻倍

有過往主要接待內地團港島區酒店的職員說，現時酒店本地客數目是以往的雙倍，但比例仍不算高。該酒店月租約1萬元，是以往的一半，租客有家中正裝修的家庭，也有早前回港探親的移民港人，因應疫情而留港，但不多於一成，亦有小量遊客在外國爆發疫情後一直留港避疫。

另有旺角區酒店的職員透露，近大半年明顯有較多本地情侶入住，「周圍都去不到，當有個私人空間都好」；也有一班朋友租住當聚會，但他說因應疫情，本地客的數量近月並不多。

（抗疫新階段）