業界：優惠作用有限 冀商務會議重開

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示，現時三星及四星酒店入住率最多僅兩成多，高級酒店更跌至少於一成。

本報記者昨以顧客身分致電油尖旺區約10間酒店查詢周末訂房情况，標準雙人房一晚房租介乎300至500多元不等，惟部分酒店職員明言只餘下雙牀雙人房，大牀房則只餘下較高級的房間，房價較標準雙人房多100至200元。

港府豁免內地商務客強制檢疫，但留港期間須接受醫學監測、戴口罩及每天量度體溫。李漢城說，以往每年逾百商務會議在港舉行，每個涉數十人至逾千人不等，全年人數最少逾200萬人，是不少三星至五星級酒店多年來重要收入來源。他說日前與廣東省旅遊業界舉行視像會議，得悉當地有此需求，兩地業界將為日後重開商務會議準備。

立法會旅遊界議員姚思榮說，本地人入住酒店一直有基本需要，如家居裝修的家庭，現時酒店推出住宿連餐飲的優惠，只為「有些生意做」，保持酒店有現金流，「但不至於幫到酒店」。

（抗疫新階段）