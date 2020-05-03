酒店劈價自救 月租貼近劏房價 銅鑼灣低見6300元 包Wi-Fi執房

受疫情影響，訪港旅客銳減，過往入住率高企的市區酒店紛紛大幅減價，不少亦推月租計劃搶佔本地客市場。在旺角、銅鑼灣等遊客區，有酒店房間月租大減三成至6000多元，接近區內劏房租金水平。有業界人士稱，過往市區酒店絕少推出月租計劃，又稱今年仍有數千間新建酒店房落成，若疫情持續，經營環境更嚴峻。有熟悉房屋規劃政策人士認為，酒店劈租吸引單身者或年輕夫婦租住，客源相同的「納米盤」亦有租金下調壓力。

明報記者 黃俊鋒 馮樂琳

此外，疫情下酒店住客群亦轉變，業界稱有回港探親的移居港人、有周末短宿的情侶；另亦有在內地居住、在港工作的港人因避入境強制檢疫而成為「酒店牧民」，四處留宿（見另稿）。

「疫境」求存，近月不少酒店推出月租優惠。根據「搵短租酒店」網頁，酒店月租收費最低是青衣青逸酒店，5980元可住29晚，惟須最少連續入住58晚。市區方面，有酒店房月租下調至同區劏房水平，其中銅鑼灣簡悅酒店月租6300元，預訂至6月底止，比過去月租9000元減價三成。根據酒店網頁，收費包括每周清潔客房兩次、免費無線上網等。根據「香港屋網」的銅鑼灣區劏房租金，謝斐道美漢大廈一個實用面積130方呎單位月租亦為6300元；另一個高士威道高威樓150方呎單位，月租6500元。

今年新酒店增4192房 部分擬延開張

同屬遊客區的旺角，亦有不少酒店劈租，當中旺角簡悅酒店月租7000元。即使沒推月租的酒店，遊客連續入住30晚的收費亦只需約6000至7000元。據預訂酒店網頁Agoda標價，旺角豪畔酒店5月4日至6月3日住宿收費約6400多元；而東方泛達酒店同期收費為7200多元，價格與同區劏房租金水平拉近不少（見表）。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示，疫情下旅客銳減，酒店為營運只能推出月租優惠，以盡量爭取本地客市場，形容是「無辦法中的辦法」。他續稱，今年內估計有數千間新建酒店房落成，以他了解部分酒店或延遲開張。據商經局回覆立法會特別財委會的資料，目前全港有約8.4萬間酒店房，今年內料有17間新酒店落成，提供4192間酒店房。

納米盤料受壓減租 賓館更難捱

旅遊界立法會議員姚思榮表示，過往酒店業入住率高達90%，不會有酒店推出月租吸客，但現在推出月租優惠，亦只能幫補部分經營成本。他稱，由於酒店月租屬短期計劃，每月收費亦會因情况調整，與劏房租金較固定始終不同，但認為部分酒店月租與劏房租金水平拉近，旅館及賓館等更難經營，部分索性停業或轉作時鐘酒店。

曾任城規會副主席的房委會資助房屋小組主席黃遠輝認為，酒店劈租可吸引單身者、年輕夫婦，以及一些受入境檢疫措施影響的中港跨境工作港人入住，料對客源相近的納米盤有直接影響，納米盤租金面對下調壓力；但對劏房而言，入住者多為基層家庭，且可在單位煮食，相信酒店未必與劏房市場構成直接競爭。

（疫下租市系列．二之一）

（抗疫新階段）