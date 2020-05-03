戴手環美籍婦酒店外徘徊 警掃黃截查揭虛報檢疫地址

稱港無固定居所 准保釋6月再訊

美國籍被告Shu Sonya（47歲）報稱無業，在裁判官提問下，她自稱家鄉為中國山東省。被告在港無固定居所，獲准逗留至今年7月15日。她昨沒有律師代表，在庭上以英語對答，獲裁判官批准以現金保釋，其間不准離港。

控罪指被告4月16日在香港根據執行《若干到港人士強制檢疫規例》，明知而在要項上提供屬虛假的資料，即向衛生署長授權人員報稱「北角寶峰園17樓C室」為實行檢疫的地點。

打算住華美達盛景不夠錢

據了解，被告4月16日由內地抵港，至4月29日才完成檢疫，其間須居於報稱的寶峰園單位，不得外出。惟警方在4月26日凌晨的掃黃行動中，發現她戴有電子手環，在北角華美達盛景酒店外徘徊。被告在警員問話下承認，抵港後沒有居於報稱地址，分別於利僑公司賓館留宿兩日、於M1酒店留宿6日。被告稱，當晚打算入住華美達盛景酒店，但不夠錢支付住宿費。

據悉，被告隨即被送往火炭駿洋邨，完成餘下檢疫期。警方調查發現，被告在檢疫表格申報的寶峰園「17樓C室」單位，實際上不存在。有人承認童年時曾居於寶峰園，因為在港無相熟親人才虛報住址。

【案件編號：FLCC791/20】

（抗疫新階段）