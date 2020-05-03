應變老人院爆發 港府覓選址做隔離設施

陳肇始：需增隔離設施

已促醫局審視十年建院計劃

陳肇始亦稱，經是次疫情後，認為香港一定需要多點隔離設施，已指示醫管局審視兩個十年建院計劃，看如何再增加隔離病房。

據了解，政府一直有準備老人院舍爆發的應變計劃，大多老人院舍在民居當中、長者感染後死亡率較高，食衛局現正與勞工及福利局和社署合作，研究應變方案，並找尋適合的選址以應付因院舍爆發所需的隔離設施；而為長者而設的隔離中心較普通檢疫中心要求更多，除要考慮房間有否獨立通風系統，亦要考慮有否防跌等安全設備。

租用酒店方面，據悉，當局尋找酒店作隔離設置繼續面對困難，一來並非每間酒店都願意被徵用，二來並非每間酒店的建築設計都合適。

此外，香港大學社會工作及社會行政學系11名學生組成研究團隊，3月向455名市民做網上問卷調查，發現約95%受訪者認為隔離設施選址不應接近民居，70%人不能接受隔離設施於居所步行時間10分鐘內距離，但約60%人接受各區設指定診所集中處理有輕微肺炎病症的病人。

（抗疫新階段）