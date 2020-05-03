往年賺4億 今年「有2億都好開心」 母親節將至 餐飲業冀每枱准坐6人

【明報專訊】政府對食肆的限客令有效期至5月7日，香港餐飲聯業協會會長黃家和昨日在商台節目《政經星期六》表示，過去兩周業界生意減四成至六成，已向業界查詢會否推母親節（5月10日）優惠，不少食肆都「無聲出」。他說往年母親節整個飲食業可有3.5億至4億元生意，估計今年「有2億都已經好開心」，冀政府考慮下周日母親節前放寬對食肆防疫限制，由每枱最多坐4人放寬至6人。
餐務管理協會會長楊位醒在同一節目中稱，近日酒樓生意「好慘」，臨近母親節，很多酒樓沒收到預訂，「40幾年來未試過講都唔講母親節，完全無氣氛」，認為限制最多4人一枱的措施嚴重打擊酒樓生意，希望政府放寬，不限每枱顧客人數，但枱與枱之間距離等可繼續保持。
有戲院美容院已接受5‧7後預訂
至於被規定要關閉至5月7日的11類表列處所，有戲院及美容院已開始接受5月7日之後的預訂服務。香港化妝品同業協會監事長何紹忠稱，不少美容院稱5月8日預約檔期已滿，希望政府不會再延長關閉期，美容業界願配合政府指引作高規格的防疫措施。何又稱美容店停業近1個月，至今政府的資助未到手，部分美容院要拖租、延貨物找數期，大量從業員被安排放無薪假。香港戲院商會副理事長崔顯威冀各表列處所可早日重新開業，讓市面回復正常。