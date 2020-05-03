食肆4人一枱擬放寬 日內決定 議員：限聚令需同步鬆綁 否則政策矛盾

考慮重開部分處所

陳肇始稱檢視限聚令要全盤考慮

本港昨日無新增新型冠狀病毒確診個案，個案維持在1040宗，包括一宗疑似個案，這是兩星期內第8次「零確診」，亦是連續13天無本地感染個案。食衛局長陳肇始昨日在港台節目《星期六問責》和商台節目《政經星期六》表示，聽到市民希望放寬限制社交距離措施的聲音，當中有聲音希望母親節（5月10日）前放寬限制以享天倫樂，政府正檢視放寬食肆每枱最多4人的規定，正密鑼緊鼓檢視科學數據，望在一兩日內有決定。

至於會否同時放寬要求不能多於4人聚集的「限聚令」，陳肇始稱本地個案減少反映社交距離措施的效果，檢視時要全盤考慮不同因素包括市民訴求、經濟因素等。她亦說會考慮重開部分被命令停業的處所，視乎在內活動能否戴口罩等，若處所能做有效保持社交距離等措施，較有信心予重開。

陳凱欣倡先放寬可戴口罩處所

郭家麒：倘不放寬限聚 更突顯打壓集會

立法會衛生事務委員會副主席陳凱欣則認為，可考慮先放寬參與者可戴口罩的處所，如麻將館、美甲中心，如學員可戴口罩也可考慮重開瑜伽中心。但她指食肆內食客會除下口罩，如10多20人一起聚餐風險高，「明白大家想過母親節，但忍一忍，是為了之後的節日都可以一起慶祝」。她認為可待連續21日沒有本地個案後才放寬；即使放寬亦應維持枱與枱間1.5米要求，否則食客肩接肩風險高。

一旦放寬食肆每枱4人規定，陳凱欣認為需同步放寬限聚令下不多於4人聚集的規定。她舉例若在餐廳可8人聚餐，在餐廳外8人一起踢足球或8外傭一起聚會就不容許，情况說不通，也會有執法難度，正因放寬食肆規定「牽連甚廣」，她促政府謹慎考慮什麼情况下做最適合。

公民黨郭家麒認為，如放寬措施，原則應是確保守好關口免病毒流入香港，才在香港內部放寬防疫措施，認為這是最能平衡公共衛生和香港內部商業需要的做法。在這前提下，他認同放寬食肆每枱人數規定，舉例8人一枱屬可接受，但須維持枱與枱之間1.5米距離。他亦稱應同時放寬限聚令，認為聚集者戴口罩，群組與群組之間隔1.5米，不會有大風險；否則食肆內可多於4人聚集、在外卻不可，無科學證據之餘更突顯政府限聚令為打壓集會的政治工具，令市民對政府推行的防疫措施失去信任。

福田敬二：目前適合放寬防控措施

政府抗疫專家組成員、香港大學公共衛生學院院長福田敬二認為，目前是適合時間放寬防控措施，但需一邊監察確診個案是否維持在低水平，如是，才進一步放寬更多措施。本報就政府在決定放寬食肆每枱人數時會否同時放寬限聚令，向食衛局查詢，食衛局發言人回覆，當有最新安排，政府會即時公布。

明報記者

（抗疫新階段）

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