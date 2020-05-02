新城市「和你唱」 警逐層驅散「封城」

網民原定昨晚7時半舉行「和你唱」，傍晚約6時已有逾百人在商場各層靠近中庭位置聚集。商場有廣播，提醒在場者保持社交距離，以免觸犯限聚令。聚集的人高叫「光復香港，時代革命」等口號。近日警務處助理處長陶輝（Rupert Dover）捲入「牌照屋」事件，有人高叫「反貪污、捉陶輝」口號，亦有人展示「香港獨立」旗幟。

一男罵警廿警包圍票控 市民上前「中椒」

至晚上7時左右，數十防暴警進入新城市廣場，部分持防暴槍及圓盾。多間店舖隨即落閘，有顧客當時仍在店內。警員分多路到商場各層驅散市民，每清空一個區域就拉起封鎖線，不准其他人進入。一名男子不滿警方行動，指罵警員，約20名警員到中庭將他包圍，票控他違反限聚令。大批記者及市民上前，警員施放胡椒噴霧驅散，多人「中椒」。

15分鐘後再有數十警員一字排開，從沙田港鐵站方向進入商場，封鎖中庭大部分地方。市民陸續離開商場，當中有坐輪椅的老人，亦有家長推着嬰兒車帶小孩離開。有人稱自己到商場購物，不滿警方行動。警方不斷用揚聲器警告聚集者或會被票控。有警員在高層拍攝地下人群聚集情况，但現場有人沒理會警告，繼續在商場地下聚集。

逾百防暴警在商場戒備期間，幾乎封鎖整個新城市廣場，只留下通道，讓市民前往港鐵沙田站或其他商場。聚集的人昨晚9時許散去。

至晚上近10時，防暴警離開新城市廣場，商場亦廣播稱營業時間結束，但人群在廣場中庭再聚集，其間高叫口號。約10時15分，數十防暴警再入商場，在中庭再拉起封鎖線，約10時半收起封鎖線，再度撤離。

昨晚深夜，至少4人在界限街彌敦道向途經的警車投擲汽油彈及有尖刺物件，一名青年被在場埋伏的警員拘捕，另外3人逃去。