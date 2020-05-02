開穩壓器公司稱沒接單 妻2016年招聘工程師

稱家族企業在港公司

擬退休後才經營

陶輝日前表示，「Voltage Stabilisers International Limited」（下稱VSI）是家族在英國的企業，而在本港設立的「Voltage Stabilisers International (HK) Limited」沒有任何貿易，沒接過任何訂單，他打算兩年半後退休才經營該公司。根據VSI網頁，VSI總公司設於英國，香港公司則處理亞洲銷售、分發和製造的業務。

根據張雅詩2016年8月28日在facebook群組「Expat Hong Kong」所發帖文，她稱有「一名朋友」希望招聘機電工程師，要負責工廠測試和處理穩壓器，每個月需要赴深圳工作數天，有關招聘內容與VSI業務近似。

警員從事外間工作須獲批

根據《警察通例》，警務人員於工作時間以外從事任何掙取報酬的外間工作，或於正常辦公時間內從事任何外間工作（不論受薪與否），必須事先獲得批准，並必須符合《公務員事務規例》的規定。