林卓廷：瞞報辦民宿 或違防賄例

過20萬投資須7天內呈報

曾任廉政公署調查主任的立法會議員林卓廷表示，以往在廉署任職期間，「連疏堂親戚（財政資料）都要硬着頭皮問」，認為廉署及警隊的申報制度尚算完善及嚴謹，稱今次事件明顯是出在申報人陶輝的誠信上。林續稱，根據資料顯示，陶輝於其私人公司所持的股份數量不少，理應申報，假如事後才被揭發未有申報，將令其公信力大減。他亦認為經過此事，警隊要多提醒警員誠實自律，做好定時申報的本分。

他又表示，陶輝如確實經營旅館業務，因性質為非法，很大可能沒申報、瞞報有關業務，有可能違反《防止賄賂條例》第9條（3），在要項上載有虛假、錯誤或欠妥的陳述，意圖欺騙其主事人。

查錫我：免租入住違規否視乎屋主關係

廉署前總調查主任、大律師查錫我則表示，免租入住牌照屋屬利益一種，《防止賄賂條例》禁止公務員未獲批准下收受利益，但根據《接受利益（行政長官許可）公告》，親屬包括配偶、配偶父母、父母及繼父母等給予的利益則可獲豁免。查認為陶輝是否違反防賄條例，取決於陶輝與牌照屋持牌人的關係是否合乎《公告》中「親屬」的定義。