陶輝涉辦無牌民宿 民政署跟進 牌照屋疑霸官地僭建 地署證限儲物用途

警將核查陶輝夫婦申報

鄧炳強下周立會答質詢

據了解，警方高層關注針對陶輝的各種指控，將核查陶輝和其任職警長的張姓妻子，檢視他們的申報紀錄。警務處長鄧炳強下周二將出席立法會保安事務委員會會議，據悉鄧已準備「重點回答」議員有關陶輝的各種質詢。警方回應稱，不評論個別個案，如有個別警務人員涉嫌違法或違紀，警隊會按既定機制公平公正調查及積極跟進，不會偏私。

地政總署昨深夜證實，碧水新村61A號為牌照屋，牌照限作儲物用途；西貢地政處會在視察後視乎有否違規事項，採取適當的跟進或執管行動。立法會議員尹兆堅表示，擅自更改牌照屋的用途，有關牌照屋或會被收回或清拆。

陶輝：配合調查 如有指示會搬走

陶輝昨早離開居住的碧水新村1號屋，回應傳媒提問時表示，樂意配合地政總署及民政總署等部門調查；至傍晚返回住所時，更稱如地政總署發出指示，「I would leave」（我會搬走）。

夫妻網上招租 相與61A屋脗合

據《蘋果日報》報道，陶輝及其妻於2014至18年間在facebook不同群組發帖，為位於碧水新村的一間屋招租，並以體驗寧靜鄉郊生活作招徠，可租住一間房或整間屋，叫價每晚650元至月租2.6萬元不等，最少要租住3日2夜。本報翻查有關帖文，帖文稱該屋面積1100呎，有兩間睡房、客廳、開放式廚房，屋外亦有木枱和數張椅。根據《旅館業條例》，租出期少於連續28天的住宿地方屬旅館，要申請牌照，無牌經營旅館屬刑事罪行，一經定罪，可罰款20萬元和監禁2年。

本報記者昨到碧水新村61A號屋外，比對招租帖文的圖片，該屋外觀與圖片脗合。屋內窗簾拉上，未能看到內裏佈局，記者曾按門鈴，未有人應門。此外，記者發現現場是有兩間外牆相連的村屋，兩屋門牌均寫上「61A」，航拍照片顯示，一間屋為黑色屋頂，另一間為白色屋頂，黑色屋頂的村屋旁另建有一長方形鐵皮屋頂（見圖），記者比對地政總署地理資訊地圖，發現地圖未有顯示長方形鐵皮屋頂位置有任何建築物。

關兆倫：如有交地租入則不違法

本身為建築師的思政築覺成員關兆倫看過相關照片後，認為長方形鐵皮屋頂處有霸官地之嫌，地政總署可根據《土地（雜項條文）條例》清拆僭建物及提出檢控。但關說一般涉及僭建的刑罰都較輕，「都係罰錢居多」。關又表示，牌照屋業主或與政府簽署了該地段的短期租約，亦有就相關建築物向政府「入則」，如獲批准便不屬違法。城市規劃師吳永輝看過相關相片及地圖後，認為除了該長方形鐵皮屋頂，白色屋頂的鐵皮部分亦屬僭建。

西貢區議員范國威、余浚寧、呂文光及秦海城昨午到場觀察，表示下周一會到地政總署投訴，並會在西貢區議會大會討論。范國威表示，如有關部門證實陶輝違法，會向廉署舉報他涉嫌公職人員行為失當，強調會「咬住唔放」。廉署表示不評論個別個案。

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