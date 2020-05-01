示威現場工程師控藏工具 官促控方考慮加控罪

11‧2灣仔示威 管有電磨機螺絲批等

被告陳俊賢（25歲）報稱工程師，暫毋須答辯。控罪指他於去年11月2日在灣仔港鐵站A1出口外，管有1部電磨機、兩個圓磨機刀片、兩個槌子、4支螺絲批、兩支鉗、1支士巴拿、1個電鑽和1個支撬棍；以及在未獲得通訊局授予許可下，管有1套無線電收發器。

控方：曾擬告非法集結 證據不足

控方稱，案發時約100名示威者在附近集結，被告來回走動，其後看到警察與數人逃跑，最終被捕。裁判官杜浩成質疑控方既稱被告為示威者，現場又有非法示威，不明白為何只就被搜出的物品作起訴。控方回應曾考慮控告非法集結，惟「無足夠證據顯示被告與示威活動有關」。杜官促律政司再審視整體的環境證供，考慮是否有其他更適合的控罪，控方稱會再向律政司索取法律指示。案件最終應辯方要求押後至6月26日答辯，其間被告獲准保釋。

早前兩男子涉於元旦日示威中在旺角襲警，2月中提訊時被控一項襲警罪。杜官當時亦質疑控方為何不起訴非法集結罪，稱「非法集結的控罪呼之欲出」。控方回應要索取律政司意見，案件仍在押後，未知會否加控。

【案件編號：KTCC486/2020】

（反修例風暴）