八三一8月市民獻花 天水圍6人收限聚告票 遇查踩油撞倒警 兩男被捕

警太子站外拉封鎖線 驅聚集者

昨午5時，警方防暴隊伍在太子站B1出口外拉起封鎖線，並不時廣播要求群眾不要聚集。封鎖線外有當區區議員收集市民獻花，有區議員稱，會將花束轉送沙嶺公墓拜祭無名氏死者。

至晚上9時許，現場消息稱，旺角洗衣街有一輛黑色私家車形迹可疑，警員上前截查期間，司機打開車門並踩油向前，撞倒一名警員，警方衝鋒車隨即截停私家車，並將車上兩名男子押下、雙手綁上索帶。警方在車內搜出反光背心、頭盔、雨傘、證件等物品。現場消息稱私家車司機初步被警方以涉嫌瘋狂駕駛拘捕，車上另一男子涉嫌藏有工具可作非法用途被捕。被撞警員手部受傷送上救護車。

被票控男子稱不識另外5人

天水圍昨晚有人在「+WOO嘉湖」商場（舊稱銀座）發起「和你唱」活動，有參與者聚集商場內，有人高舉旗幟，不時高叫口號。防暴警員6時許已於商場外駐守，曾進入商場以揚聲器警告他們正參與多於4人的群組聚集，呼籲散去，並在商場外一度舉起黃旗及藍旗警告。

防暴警員晚上9時許在商場外驅散市民，並制服一名白衣男子及截查3男2女，6人被警方票控違反「限聚令」。白衣男子獲放行後稱自己在「逛街」，與另外5人互不認識。

（反修例風暴）