消息：地署跟進陶輝「牌照屋」有否霸地 《壹》記者：4警曾查閱筆記簿

警務處長鄧炳強昨天現身長洲，被記者問及會否依法處理事件，他沒有回應，並登上水警輪離開。昨有3名警員現身陶輝報住的清水灣碧水新村1號外，逗留約10分鐘後離開。警方接受本報查詢時，未有正面回應曾否查看記者的筆記簿及相機內影片，重申當日兩記者未有提供在現場出現的合理辯解，遂拘捕；並稱一直尊重新聞自由和傳媒採訪權利，任何人如認為警方處理事件時受到不合理對待，可投訴。地政總署昨日稱對事件無補充。

警指在場無合理辯解 事主：截查已表身分

被捕的《壹週刊》文字記者阿雨（化名）昨接受本報電話訪問，他說當日在清水灣道一個巴士站被警方截查時，有表明記者身分，而警員搜查他的筆記簿時，他即時反對，警員繼續翻看，曾說過「我睇你本簿就冇侵犯到你，但你影人屋企就侵犯人哋」。他說截查期間至少4名警員看過其筆記簿。

筆記簿放證物袋 憂泄消息來源

被帶返警署後，他稱看到有軍裝警員兩度將已放入證物袋的筆記簿拿出來，並帶離他被扣查的房間，「房外有幾多人睇過（本簿）就不得而知」。他說最擔心會否因此泄露消息來源，並澄清不肯定警員有否影印過筆記簿。

被捕攝記李先生（化名）向本報表示，被截查當刻已清楚表明所屬機構和身分，但警員繼續搜身。他說有警員質疑他為何到該處，問他拍攝什麼，有警員翻看相機內的影片。他說，到警署後再有警員翻看相機內影片，並曾暫停片段細看。

記協質疑無「交出令」違法 張達明籲投訴

根據《釋義及通則條例》，任何人進入處所檢取新聞材料前，須向原訟法庭法官或區域法院法官申請交出令。港大法律學院首席講師張達明說，條例的精神是要保障新聞自由，故對新聞材料設規限，「無理由入處所搜查受限，但喺嗰個人身上搜查就不受保障」，建議有關記者投訴。記協主席楊健興接受港台《千禧年代》訪問時稱，若警方在無交出令情况下翻看，已涉嫌違法檢取新聞材料，要求警方公開交代。

（反修例風暴）