反修例周年臨近 增至6000防暴應對 3000警今高調巡 工盟籲克制

明報記者 何郁慧

警方禁止及反對職工盟舉辦五一遊行，職工盟前日上訴遭駁回，最後改為今日在全港各區「遍地開花」擺設超過50個街站，將會派發防疫物資、回答防疫情况下的勞工法例問題。

網傳5區快閃文宣 真偽惹質疑

有警方指揮官稱相信職工盟不會違法，警方執法時會留意街站是否多人聚集，如果他們違反限聚令又不聽勸告離開，就會發出告票。此外，日前網上流傳有關「天馬行動」的文宣，有人號召在銅鑼灣、西營盤、大埔、旺角及觀塘「快閃」行動，詳情今午1時才公布。看網上討論區反應，不少網民鼓勵市民在五一黃金周幫襯「黃店」，質疑所謂「天馬行動」的真偽。該指揮官稱有留意有關資訊，說「網絡反應不大」；他認為「大家都係靠估」，最終「出現暴力的機率不大」。

警緊盯3重點 留意有否針對藍店行動

另一名警官表示，今日會有3000名防暴警察在各區高姿態巡邏，警方會留意三大重點，包括職工盟各街站是否多人聚集，另因為早前流傳「天馬行動」，故會留意有無人針對「藍店」及在商場發起行動，亦會觀察街上有無可疑物品甚至爆炸品。

吳敏兒：已指示各街站不多於4人

職工盟主席吳敏兒說，已給予各個工會及工作人員明確指示，每個街站不可多於4人，並要保持距離。對於警方將派3000警力高調巡邏，她說「管不到」警方的行動，呼籲警方保持克制，「不要刻意製造問題」，甚或濫權。她說，工會及會員只是希望在勞動節表達勞工訴求，認為不會挑戰到警方。

疫情緩和，警方關注臨近6月反修例一周年，示威活動會漸趨頻繁。現時防暴大隊有2000人。據了解，警方部署未來分階段調動人手返回防暴大隊，5月中起會召回各警區人員返回防暴大隊「第二梯隊」，至6月初會徵召軍裝警員加入「第三梯隊」，連同本身「第一梯隊」的機動部隊及「速龍小隊（特別戰術小隊）」等，總共牽涉近6000警力。為應付行動，據悉警方將於5月底至6月初更改工作時間編制，會由現時每日的8小時三更制，改為12小時兩更制。

在大隊機制下，由「第一梯隊」的最精銳部隊如機動部隊及衝鋒隊，到「第二梯隊」的警區快速應變部隊或學警，以至「第三梯隊」的各區巡邏警員，都要共同受訓，以增合作。

警總外抗議 社民連8人收限聚告票

另外，社民連成員昨日到灣仔警察總部外請願，抗議警方不批准五一遊行，8名成員分兩組，並有保持距離。警方到場要求他們離開，警告他們違反限聚令，須立即離開。社民連稱請願行動以4人一組、保持1.5米社交距離，沒有違反禁令，拒絕離開。警察最後逐一向8人發出2000元罰款告票。社民連主席黃浩銘批評，警方藉限聚令打壓集會自由，質疑「咁六四、七一係咪唔使出嚟？」他表明不會繳交罰款，會在法庭上抗辯。

（反修例風暴）

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