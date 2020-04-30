海事處推電子檔案系統延誤17月 審計促索償

審計報告發現，於2009年推行的電子檔案保管系統試驗計劃中，11個局或部門已全面或局部推行，惟預計今年1月投入運作的海事處系統至今仍未完成，要推遲至明年6月，較目標遲17個月。

資科辦發7警告信 承辦商判上判

海事處項目於2017年3月展開，其中第一批系統配置在2019年8月才完成，延遲了19個月。審計署發現，其主因是承辦商在基礎系統尚未成熟時便提供予海事處測試，測試期間共錄得765宗事故報告。資科辦向該承辦商發出7封警告信，但審計署認為資科辦可根據合約，就索取算定損害的200萬元賠償尋求法律意見。據了解，涉事的承辦商為科匯技術有限公司（GTI），本報昨向該公司查詢，截稿前未有回覆。本報於2018年1月前報道，GTI曾將297萬的「創科生活基金」網上申請系統工程外判，其後有關工程再被外判公司「判上判」，有小承辦商被拖糧。

17局無如期交計劃 審計署倡跟進

另外，去年政府全面於75個局及部門推行電子檔案保管計劃，審計署發現，截至今年2月6日，17個局或部門並未如期在去年底前提交推行計劃，另外有70%的局或部門首長級人員沒有出席有關計劃的簡介會。審計署建議政府資訊科技總監、行政署長及效率專員應多加跟進。政府表示同意審計署的建議。

（審計報告）