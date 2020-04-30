地署八成短租續租逾7年 最長55年 團體料每年失數億公帑 審計列十大管理問題

審批平均需時20月 最長22年

政府資料顯示，截至去年9月地署管理5582份短期租約，總面積為2411公頃，其中2018/19年度政府從短租所得的租金收入達15.75億元；目前適合短租用途的閒置官地有955幅，佔地192公頃。

審計署分析地署2014/15至2018/19年度批出1165份短租的處理時間，發現需時甚久，由少於1個月至22年不等，平均為20個月。其中有204份處理時間逾3年，最長一份長達22年。據了解，該宗申請22年個案涉及於屯門短租用地作鄉村工作坊。審計署批評地署沒就處理短租申請時間訂立目標。

審計報告披露其中一宗申請14年的短租個案，指申請人2003年申請租用一幅位於南區約3380呎用地，興建私人花園連通道，但工程範圍涉毗鄰斜坡，署方要求申請人做斜坡加固，其間未批租約，申請人2009年已建成私人花園，署方拖至2017年才批出短租，向申請人追收170萬元租金，並要求申請人做斜坡工程，工程至今年2月仍未完成。

按現行做法，地署就每宗短租個案一般批出1至5年租期，如有政策理據，租期最長7年。審計署發現，截至去年10月，地署管理的5590份短租，4565份已續租逾7年，佔整體82%，其中更有2353份租約續租超過20年，年期最長的短租個案更達55年。據了解，該宗55年短租個案涉及九巴尖沙嘴巴士站設施。

逾2000用地續租20年 尖沙嘴巴士站55年

至於監察短租用地，審計署亦發現地署有27%短租個案未按規定做實地視察，另有兩宗涉違反短租條款個案，地署未有適時管制。審計署又表示，去年底曾視察17幅適合短租的空置官地，但部分用地圍網損毁、沒上鎖、被違法棄置廢物，甚至霸佔作泊車用途。

審計署批評地署管理短租用地有不足，未備存同一租戶長期獲准續租的原因，亦未交代租戶用途是否符合法定規劃要求，故提出16項建議，要求地署加強管理、善用資訊科技、以及加強採取管制行動等。

地政總署回覆，稱接納審計報告建議，會加強監察處理新短租申請進度，今年1月曾修訂管理空置官地內部指引等。

本研社促長租賣地取代短租

本土研究社成員陳劍青表示，該社研究發現大部分地署以公開招標批出短租個案，均用作露天停車場，其中36幅短租用地更獲批作停車場逾20年，包括筲箕灣道停車場。他質疑署方逾八成短租個案變成「長租」，難達至善用土地，「當局應以長期租約甚至賣地方式批出會更合適」，保守估計政府每年地價收入損失數以億元。他又批評地署審批短租個案的指引不清晰，易令有意申請短租的團體卻步。立法會議員尹兆堅亦批評地署是「永續短租」，嚴重浪費土地資源。

明報記者

（審計報告）