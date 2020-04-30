足總贈票觀眾比例升 8賽事贈票多過正票

入場人數按年跌36%

審計報告提到，2018/19年度足總賽事平均每場入場人數為1352，較2017/18年度平均2122人按年跌36.3% 。審計署發現，足總賽事中持贈票入場觀眾佔總入場人數比例由2015/16年度的9% ，升到2018/19年度的14.6%，甚至有8場賽事持贈票入場者較持正票者為多，如2018年3月舉行的港超聯賽事，370人持贈票入場，持正票者僅161人。

貝鈞奇：派飛鼓勵基層入場 盡量平衡

審計署認為，派贈票或有助改善入場人數，但入場人數仍然下降，民政事務局需敦促足總確定入場人數下降的原因，以採取進一步措施提高入場人數。足總主席貝鈞奇回應稱，贈票非改善入座率良方，但有需要鼓勵球迷、基層朋友入場，所以不時會派飛，「日後盡量平衡」。

門票贊助各佔總收入5％ 靠政府資助

報告指足總非常倚賴政府及體育機構的資助來維持發展；在2017/18年度，73%收入來自政府及體育機構資助，高於2014/15年度的47%；惟門票及贊助收入分別由2014/15年度的16%及21%，降至2017/18年度各自5%。審計署認為民政局要敦促足總確定自營收入普遍下降的原因。

鳳凰計劃未達標 代表隊排名跌

另外，報告又指經「鳳凰計劃」及「五年策略計劃」後有部分績效未能達標；如港足男子代表隊在國際足協賽事中的亞洲排名，目標於2020年保持前10名，惟到去年9月僅排名第27；女子代表隊於2009年排名第60，去年9月排名跌至第77。審計署認為，民政局需審察足總的策略計劃，以確保計劃能有效處理表現上的不足。足總昨回應稱，已獲知審計報告對足總的建議並會積極跟進，以更好地制定足球未來發展的方向和措施，並提升足總管治水平。

（審計報告）