兩獲選泳手不符遴選準則 港協：研增透明

指冰山一角 林卓廷倡獨立人士檢視遴選

港協暨奧委會義務秘書長王敏超昨回應說，對任何遴選程序均「揸正嚟做」，未來會探討如何增加透明度，亦會考慮審計署對上訴機制的建議。

審計報告指出，一個體育總會向港協提名21人參加2018年亞運泳賽，17人獲選。港協向審計署稱6人符合遴選準則，11人基於其他因素獲選，當中5人為接力隊隊員、4人為體院丙級精英運動員獎學金或類似獎學金持有人。兩人不符準則但獲選，包括在2017年亞洲室內暨武術運動會取得佳績的運動員A，以及屬4×100米混合四式接力（蝶泳）的主泳手B。遴選委員會沒進一步討論兩人獲選一事。

落選郭家輝：事件已過 盼遴選程序改善

翻查資料，吳欣鍵與A的資料脗合。前年有報道指100米蛙泳選拔游出最快時間的郭家輝疑被吳欣鍵取代出戰亞運，港協曾稱兩人過去兩年成績未達遴選要求，吳在亞洲室內暨武術運動會獲不俗成績，故同意遴選其參加亞運，郭曾申訴但沒交最新成績。郭家輝昨向本報稱，事件已過去，只希望未來改善遴選程序。

審計署稱為提升透明度和問責，港協應更清晰公布遴選準則，需把選拔理據記錄在案，尤其當運動員基於遴選準則以外的準則而獲選；此外港協需提升上訴機制的公正性，探討設立海外國家上訴機制的好處，如由獨立機構處理上訴。港協稱會在切實可行範圍內採納建議，包括檢討上訴機制。

（審計報告）