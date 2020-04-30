赤字5年選將欠透明 港協5宗罪 審計署促民政局監察財况 議員：將促帳委會聆訊

港協：會改進 稱赤字金額較小

港協暨奧委會表示，董事局將詳細研究報告的問題，並採取適當改進措施。港協暨奧委會義務秘書長王敏超接受查詢時表示，任何工作都有改善空間，對於審計署的建議，「做到的都會去做」。就秘書處連續5年赤字，他認為金額數字較小，強調近年賽事及工作量亦大增。對於有成員沒開會或會議出席率低（見另稿），他說成員是義務工作，不少有正職，但「以後會揸緊啲」。

港協暨奧委會主要負責籌組及遴選香港代表團參加奧運、亞運等大型國際賽，亦推出獎學金資助運動員、推廣體育發展等。

政府經常資助額破4000萬 赤字5年升近17倍

審計署昨公布第74號報告書，該署稱，港協暨奧委會秘書處連續5年錄得運作赤字，由2014/15年度3.3萬元，增至2018/19年度58.8萬元，升近17倍；自2015/16年度起亦耗盡儲備。此外，2015/16及2016/17年度就業及教育計劃辦公室、禁藥委員會辦公室和管理公司亦有赤字。政府資料顯示，民政局對港協的經常資助，由2019/20年度2000萬元大幅增至2020/21年度4060萬元。

審計署審查2016/17至2018/19年度港協與管理公司的採購紀錄，發現47項貨品或服務採購有改善空間，其中20項採購只用單一報價。報告引述港協稱，供應商是唯一供應商或獨家代理，但審計署得悉情况未必如此，舉例2018/19年度就業及教育計劃辦公室採購一個手提揚聲器時單一報價，但署方認為市場內有其他相若品牌的手提揚聲器可供選擇。

61委員會成員零開會 藥檢漏網

審計署發現港協29個委員會，由2017年3月30日至去年底，7個已預計開會次數的委員會，有6個開會少於預期，3個更沒開會。22個沒訂明開會次數的委員會，有11個沒開會。報告提到61名成員沒出席會議。該署認為除需檢討港協委員會開會次數，未有出席會議成員之多亦不利董事會或委員會發揮職能，需採取措施鼓勵成員出席會議。

禁藥委員會辦公室會突擊做禁藥檢測，運動員要交代行蹤資料。審計署發現2018/19年度未能成功檢測達69次，署方抽查其中10次，發現6名運動員沒被要求解釋失聯原因，與運動禁藥規定不符，兩人最終更沒檢測。審計署建議須確保運動員解釋為何沒被找到。

2018年亞運泳隊遴選被質疑不公，審計報告對事件亦有着墨，建議港協需就選拔運動員參加國際運動會的工作提升透明度（見另稿）。當年有關注事件的民主黨林卓廷認為，港協已獲政府資助，卻連續數年赤字，質疑「管治出現問題」，將要求在帳委會公開聆訊。

明報記者

（審計報告）

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