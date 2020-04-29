去年投訴升4% 個案：住院點餐過量裁扣賠償合理 疫情下15宗旅遊保索償投訴

住院保單佔已審結個案43%

保險索償投訴委員會昨公布，2019年處理749宗投訴，其中622宗為去年的新投訴，較2018年的598宗升4%，餘下127宗為2018年未審結個案；已審結的361宗與索償相關的個案中，89人獲保險公司賠償，總賠償額688萬元，單一個案最高賠償額為23.4萬元；已審結個案中以住院保單為主，佔43%；其次是旅遊保單，佔19%。

保險索償投訴委員會委員李紫蘭表示，今年2至4月收到15宗與新型冠狀病毒疫情相關投訴，全與旅遊保險相關，一般涉及取消、縮短或延誤行程的保障。她提到，去年有一宗旅遊保險投訴，投訴人原定由香港出發到日本，但因機場示威而未能成行，委員會最終決定投訴人不獲賠償。李紫蘭解釋，由於該旅遊保險列明，要在旅遊地點發生示威才受保。李又提醒，購買保險時要如實申報，投保時亦要留意不受保的事項，注意會否包括新冠病毒或其他傳染病。

已審結的361宗與索償相關的個案中，其中一宗個案涉及一名婦人，她因雙膝骨關節炎、腰椎病、高血壓及糖尿病入住私家醫院7天，其間點了19份甜品、18罐能量飲料、33杯飲料或汽水、12杯果汁等，投訴委員會同意為過量及不合理，故裁定保險公司扣減賠償是公平及合理，爭議涉及1200元。

被指無披露醫療紀錄

自閉童危疾保終獲賠償

至於已審結個案獲最高賠償額的一宗，金額為23.4萬元。投訴人為1歲大的兒子購買附有危疾的人壽保單，半年後兒子被診斷患自閉症，保險公司稱投訴人未有在申請書披露兒子投保前已有生長遲滯的醫療紀錄，以「沒有披露重要事實」為由，拒絕投訴人提出的早期危疾保障索償。

投訴委員會經調查後認為，受保人在1歲投保時的身高和體重在正常範圍內，認為投訴人在申請書內被問及受保人「是否有缺陷或心理上或心智發展緩慢的迹象」時回答「否」為可以接受，故裁定投訴人得直，可獲賠償23.4萬元。

明報記者

（抗疫新階段）