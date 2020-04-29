食衛局：違令否視乎共同目的

公民黨立法會議員郭家麒批評，政府高調宣布延長強制檢疫令，卻未宣布會否放寬限聚令，令人質疑政府決定是基於政治壓力。

食衛局副秘書長（衛生）陳偉基昨表示，限聚令精神是透過規例避免人群聚集，盼減病毒傳播風險，群組聚集不能超過4個人，聚集定義是一班人有共同目的聚集，是否屬於聚集需視乎每宗個案，例如是否事先有組織、聚集者有否互動、聚集者是否同一時間出現等，又舉例稱搭巴士排隊未必符合該定義。

警談太古城執法：佢哋有共同原因

警察公共關係科總警司郭嘉銓昨於電台表示，警方日前在太古城執法主要以警告為主，沒發告票亦無拘捕任何人。被問如何判斷在場人是否抱有共同聚集目的，郭稱當日有人響應網上呼籲到商場唱歌、叫口號，明顯有共同目的，「我哋無必要呃自己，佢哋真係有為咗個共同原因」。

此外，陳肇始昨出席記者會時提及限制多類場所經營，她說明白業界訴求，至於措施是否延期，當局於5月7日前會檢視，會盡快公布決定。

（抗疫新階段）