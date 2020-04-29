公共服務下周分兩階段重開 泳池球場復啟無期 何栢良：放寬措施要慢慢來

須守限聚令 大型慶典頒獎禮不舉行

過去一個多星期，本港已多天出現零確診。特首林鄭月娥昨出席行政會議前表示，部分因應疫情實施的規管措施已做好準備放寬，下周一（5月4日）起分兩階段回復正常，包括絕大部分政府僱員須正常上班，以及公共服務回復正常的辦公時間，部分場地將在不違反禁止群組聚集的前提下重開，包括室外運動場地、圖書館、博物館等，但大型活動如慶典及頒獎禮都不可舉行。

各部門隨後相繼公布恢復服務的詳情，康文署的戶外及室內康樂設施分別於5月6日及11日重開，但公眾泳池及足球場等仍然關閉，直至另行通知，署方亦會為入場市民量體溫，香港中央圖書館及6間主要圖書館繼續實施特別開放時間及限制入場人數；運輸署的駕駛路試及筆試下月4日及26日相繼恢復（見表）；房委會亦會逐步恢復居屋揀樓服務。

此外，康文署表示表演場地將不會早於5月底前開放，原定於今年6至8月舉行的「中國戲曲節」和「國際綜藝合家歡」將取消。

至於第二階段何時可全面回復正常服務，包括開放所有現時關閉的場所，林鄭月娥稱要因應疫情發展及放寬管制措施後的效果再考慮，故要容後公布。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨接受商台節目《在晴朗的一天出發》電話訪問稱，本港上一宗本地個案為4月19日，至5月3日就是本地在14日內「零感染」，是第一階段防疫里程碑，故認為下周一（5月4日）讓公務員回復正常工作也是合適。他續稱，防疫措施是以「加快減慢」的原則，疫情來勢洶洶時，所有措施都要加快做，但當整體全球疫情未受控，放寬措施要慢慢來，部分措施可逐步放寬，如限聚令或可增加人數上限，而部分被要求關閉的室內場所，如可做到人流不擠迫，市民停留時間有戴上口罩，認為都可有條件重開。

醫生：兒童圖書館不宜重開

感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為，前往圖書館的人「3歲至80歲都有」，若要重開圖書館，應做好人流管制，讓市民分批進入，市民進入前也要先量體溫；他稱暫時不應重開兒童圖書館，中小學生亦暫時不宜到圖書館溫習。

明報記者

（抗疫新階段）