專科新丁遇SARS 一個N95上戰場

曾德賢原讀社會科學，笑言中途發現不適合自己，故「半途而廢」改讀醫，1992年中大畢業。他2002年完成傳染病及內科專科培訓，「2003年就要開波，真係整定」。他說受訓時從沒想過SARS那樣的傳染病，而以往討論的傳染病主要是瘧疾、登革熱、腸熱病、肝炎、霍亂、麻疹、德國麻疹及愛滋病等，「去到2003年完全唔同晒，真係outbreak（爆發），當時讀書讀過，但完全未經歷過，完成培訓就要上戰場，其實我老細都未經歷過，不過就一齊打囉」。

「一個禮拜之後我哋就冧咗」

當時的獨立隔離設施少，需將患者「集體囚禁」在由普通病房改成的隔離病房，感染控制培訓亦不全面，「我看第一個SARS病人時，只戴N95口罩就走進去（病房）」。瑪嘉烈後來開始接收威院8A病房患者，甚至成為SARS醫院，「一個禮拜之後我哋就冧咗……當時愈來愈多同事擔心，有些同事即刻辭職，有些要求調去其他部門，有些『喊晒口』，憂慮指數十分高」。

經歷過2009年豬流感大流行、2013年H7N9爆發、2014年MERS及伊波拉，如今醫院的經驗和硬件均勝當年，「我們傳染病同事未曾面對過這麼大型的傳染病，當要去打仗時，有啲直情好興奮」。當年離職潮如今沒重演，他才放心一點。

身為醫務總監，曾德賢仍會入隔離病房照顧患者，有病人胸口不適，他「一腳踢」聽心、聽肺、做心電圖、抽血、留鼻咽樣本，「搞得來都一段時間，穿著保護衣其實好辛苦，成身濕晒，有當年SARS的感覺，體會到前線同事處理病人時都幾辛苦」。

曾德賢期望疫情完結時能放長假，「雖然去唔到邊度，行下山都好，同屋企人周圍行吓，真係無乜機會，最主要攤抖吓、乜都唔做」。他3月底離家自住，現期望完成隔離病房生涯（wet team）後，於5月中回家與家人相聚。

（抗疫新階段）