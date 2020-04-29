檢測陽性未必種出活病毒 曾德賢：復陽「不意外」

有人每毫升樣本1億病毒

曾德賢說，部分病人一入院時病毒量為每毫升樣本約有一億個病毒，身體需很長時間清走它們，留院後期檢測反覆出現陰性和陽性，「連續兩個樣本陰性是很困難的」，病人往往要留醫3周甚至超過一個月，對於有出院者復陽，一點也不感意外。

瑪嘉烈醫院曾在11個住院較久的病人身上取20多個樣本培植，全部種不出病毒，曾德賢引述德國一項持續為9名病人取不同樣本化驗的研究，發現病發8日後即使核酸測試仍呈陽性，但全部樣本已種不出活病毒；而每毫升少於百萬個病毒基本上代表種不到活病毒，驗出的很可能是身體排出死病毒的遺傳物質，無傳染性。該研究認為，若康復者病發超過10日，再加上病毒量等於或少於每毫升10萬個，屬可出院水平。

醫管局早前公布復陽病人檢測出的「病毒數值（CT Value）」介乎26至37。曾德賢解釋，CT Value在一定程度上與每毫升樣本的病毒量呈反比，當數值為20至21時，每毫升約百萬個病毒；24至25時，約有10萬個；27至28時約有萬計病毒。他說，被檢出病毒量可能較多的復陽者，其CT Value反映只有約每毫升病毒量數以萬計，水平屬「很安全」。他續說，曾為部分本港患者驗血，得知他們帶有抗體。他認為當復陽者病毒量低、有抗體、無病徵，傳染性就很低，至今無報告指出復陽者可傳染他人。

稱現出院條件很安全

曾德賢說，本港出院準則包括無發燒或無病徵超過兩日、X光肺部檢查要有進展，並連續兩次病毒測試呈陰性，相信出院條件很安全和足夠，即使復陽亦料無傳染性，加上醫院一般會為出院康復者開兩周病假，建議留在家中並保持個人衛生，做法「更加穩陣」。

（抗疫新階段）