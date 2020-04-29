【抗疫百日】醫局傳染病中心總監：次波疫情僅一兩成有肺炎

明報記者 許芳文 朱韻斐【系列之三】

內地新型冠狀病毒個案隨春運擴散，於1月中仍休假、身處英國的曾德賢一直留意疫情，早已預計病毒遲早湧港，並於1月21日返港，豈料翌日便有高度懷疑染疫的39歲男子由武漢乘高鐵來港，入住瑪嘉烈醫院，曾德賢立即銷假上班。

疫情初期逾半患者「肺花」

新型冠狀病毒病（COVID-19）起初被稱為「武漢肺炎」或「新冠病毒肺炎」，隨着愈來愈多臨牀數據，揭示肺炎患者非佔多數。曾德賢形容情况「幾得意」，自1月中至2月中，瑪嘉烈醫院首批26名患者肺炎情况普遍，逾半人X光顯示肺花，部分人「花得幾緊要」，只有一人沒發燒；至3月中出現湧港避疫潮，以年輕患者為主，接近八成人病情溫和，出現肺炎者比例降至10%至20%。

本港主要沿用SARS「雞尾酒療法」治療病人，包括使用蛋白酶抑制劑、利巴韋林及干擾素，3月中起引入伊波拉新藥瑞德西韋作臨牀測試，最新有望以康復者的恢復期血漿治療重症者。曾德賢透露已有康復者捐出血漿，預料首階段可供應小量嚴重患者，以血漿中的抗體協助患者清除病毒。

瑪嘉烈醫院至今接收逾140名確診者，當中9人需入深切治療部（ICU）插喉，現仍有兩人危殆。曾德賢說，病毒量愈高者，接受治療後壓低病毒量的成功率愈高，但該院兩名危殆者的病毒量不高，甚至有人對病毒測試呈陰性反應，「最主要問題是肺部破壞太犀利，即使沒有病毒，之前造成的破壞，令到肺部搞唔掂」。

有肺重創病人已呈陰性

血漿治療未必合用

他解釋，一般而言，病毒會直接攻擊患者肺部，令肺功能受損；亦可能引起體內細胞因子風暴，破壞自身肺部細胞；而在醫院感染的細菌引致的肺炎亦會加劇病情。目前患者仍須插喉及接受高濃度氧氣，正常情况吸入20%至30%濃度氧氣，惟至今仍危殆的患者需接受40%至50%濃度。團隊要與負責血漿治療的香港大學商討，看是否需要及值得使用。至於療效，他說仍是未知之數，「內地有報告說好有效，但何時用、用在什麼病人身上，暫時是摸索階段」。

各地有患者出現皮膚變黑、腦出血、凝血問題等病徵，曾德賢說本港患者不算多，未見上述情况，但有人接受藥物治療後出現皮疹。他舉例，瑪嘉烈醫院約20至30名患者用蛋白酶抑制劑及利巴韋林，不多於10%現皮疹，但患者通常連同其他藥物使用，難判斷是什麼藥物引致。

病毒能夠隨血液走勻全身（見圖），曾德賢說他未掌握本港死者解剖報告，但外國有研究顯示患者的肝、心及腎都有病毒，嚴重患者最主要死因是肺受損，「是否代表一定對器官造成破壞？難說。即使再在器官找到病毒，如沒病變，未必有破壞」。

本港暫未有當年的SARS康復者染上新型冠狀病毒，但不少醫護17年後再披甲上陣，曾德賢說：「有些同事好過癮，直情說『好囉，我哋一齊打』。」

（抗疫新階段）