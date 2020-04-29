明太平清醮料不旺丁 平安包出爐減半

度假屋減價 雙人房半滿

昨午往長洲的渡輪約八成滿座，長洲內的人流不算多。長洲邁亞美度假村負責人杜先生說，其度假屋有10間家庭套房、60間雙人套房，往年在佛誕前一周已全被預約。今年他見疫情令人流減少，家庭套房由1200元起減價至800元起，結果10間房全部租出；雙人房由650元起減價至450元起，但60間雙人房尚餘一半未租出。他說，港人不能去旅行，「長洲是首選，要唞吓氣」，暫時生意額算合理，因應疫情現時不接受內地客及家居檢疫者，也會提醒想要燒烤的住客注意遵守限聚令，勿逾4人聚集。

旅館續關：怕疫多過無錢賺

不過，有不願具名的長洲旅館計劃停業至5月，老闆娘稱曾掙扎要否提早營業，迎接佛誕，但「怕疫情多過怕無錢賺，反而多人就不想做了」，決定繼續關閉。

在北帝廟的3座大包山，高度由以往50呎縮減至約15呎。賣平安包的郭錦記餅店門前一度有10多人排隊，其業務發展總監郭宇鈿預料今年人流會少三四成、生意預計少一半，無打算加價，維持每個包9元。

另一間售賣平安包的康蘭餅店，負責人郭先生說，過往連同供給社團及大會，共製10萬個平安包，今年減半至5萬個；又稱去年已想加價，今年成本升，但為「益街坊」決定不加價，售9元。他預料明日僅7000至8000人到長洲，亦不太擔心會有群眾聚集問題，「這兩三日都無（確診）個案，問題應該不大」。

（抗疫新階段）