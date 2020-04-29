港大深圳醫院港人醫護 盧寵茂盼免檢疫

盧寵茂說，該院醫護在內地屬抗疫人員，從香港到內地可豁免14日隔離，但須在入境首日及第7日驗病毒；他們返港時則不獲港府豁免，須家居檢疫14日，院內約30名港人醫護要長期住在院內。他說，部分同事早前要返港，為港大醫學院學生安排考試，也要提早回港檢疫，考試完成後再到深圳；他2月至今只因家事返港一次，其餘時間在港大深圳醫院的辦公室留宿。他希望今次豁免可涵蓋同事。

中學校長：望關口配合跨境生

盧認為，政府可參考跨境貨車司機做法，要求獲豁免者每14日驗一次病毒，但要考慮有否足夠能力處理大量樣本，政府暫未聯絡院方為跨境學童及商務客驗病毒。他說，現時該院在口岸為跨境貨車司機取咽喉拭子檢測，每日約處理500至600個樣本，仍有空間處理多900至1000個樣本。

北區中學校長會主席方奕亮稱，政府豁免跨境生檢疫有利日後復課，但即使跨境生來港不用檢疫，他們在港無居所，需每日往返兩地，關注內地入境檢疫安排，盼盡早得知細節。他又提到，北區跨境生主要經羅湖、落馬洲口岸來港，目前兩口岸都沒開放，期望復課時關口有相應配合安排。

教協憂跨境生豁免加劇疫情

教協認為，疫情雖有緩和迹象，亦理解停課影響學生學習進度，但防疫不應掉以輕心，質疑政府豁免跨境生強制檢疫安排，可能再次加劇香港疫情。

（抗疫新階段）