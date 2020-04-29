抵港檢疫延長1月 跨境學童特定商客豁免

林鄭：防疫採有緊有鬆

本港限聚令及食肆限制等仍未放寬，特首林鄭月娥昨日說會盡快公布各項措施何去何從，又稱政府防疫採取「suppress and lift（有緊有鬆）」策略，考慮因素包括公共衛生、對經濟和業界影響，以及市民承受程度。

已在內地澳門隔離

特定情况抵港可減檢疫

5月7日屆滿的第599C章《若干到港人士強制檢疫規例》，規定由內地、澳門及台灣抵港者要檢疫14日，港府昨宣布延長規例1個月，但多兩類人獲豁免，包括跨境學童和相關服務提供者，以及符合香港經濟發展利益的生產作業、業務活動或提供專業服務的人。當局亦會修例，賦權衛生署長在特定情况下取消從內地或澳門回港者的檢疫令，主要是針對在當地已隔離14日、檢測呈陰性的人，抵港後可縮短檢疫期。

有關修訂今日凌晨生效，但未定實施細節及日期，政府昨沒交代獲豁免檢疫者須否驗病毒、如何定義特定商務客等。據了解，獲豁免的特定商務客須符合若干條件，包括只可前往廠房及業務活動所在的城市，至於如何定義指定商務客、所涉人數等，消息人士稱尚待敲定。教育局回覆，豁免檢疫只限於接受學校教育，但復課方案未定。

內地設廠 每公司最多兩人豁免

廠商會會長吳宏斌引述政府稱，會批准在內地設廠、在港設辦事處的公司，每間最多2人獲豁免，估計全港2萬至3萬間公司合資格，但如進入內地仍要隔離，「基本都無人會申請」。經民聯立法會議員林健鋒促兩地商討豁免這兩類人入境內地時隔離，並稱應規定獲豁免者只能「點到點」往來工作地方及居所，亦須於入境香港時驗病毒。

議員憂增播毒風險「引狼入室」

民主黨立法會議員黃碧雲質疑豁免範圍太闊，「商業活動無所不包」，放寬檢疫會增加社區傳播風險。公民黨立法會議員郭家麒批評，隱形病人隨時從關口入境「播毒」，豁免形同「引狼入室」。

梁子超：學童豁免應多看三周

須為商務客定限制

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，政府應觀察廣東省在五一後14至21天的情况，除確診數據外，亦要觀察當地社會活動，才決定是否豁免跨境學童來港。他認為跨境學童人數較多，獲豁免學童應是社區篩檢的優先組別，如有一定數量學童缺席，學校要申報。

梁子超又認為政府應為特定商務客豁免各省逐一商討，「不同省份有不同風險」，亦要盡量減低豁免人數，並為他們定限制，包括定居住安排、來回兩地次數，以及定期做病毒檢測，以防他們混入社區或濫用豁免。

（抗疫新階段）