高中最快5．26復課 高小6．1 全改半日制避午膳風險

明報記者

教育局上周及昨日先後與小學及中學代表開會。據了解，高中最快5月26日復課，亦不排除於5月27或28日復課，預留多一兩天供試場學校清潔及收拾。按教育局早前說法，預留3星期通知學界復課安排，約下周會有公布。

幼園本學年復課機會低

高中生復課後，每隔一周，有不同階段的年級復課：小五及小六擬最快6月1日（周一）復課，預留時間上課及考小五呈分試；初中擬最快6月8日（周一）復課 ；小三及小四擬最快6月15日（周一）復課。小一及小二復課日期待定，而幼稚園本學年復課機會較低。教育局仍與業界磋商安排，最終復課日期仍有待確定，或會改動。

校長：中三需盡早復課選科

盼有防疫指引

最快回校上學的高中生包括中四及中五級生，香港中學校長會副主席連鎮邦稱，學界反映中三生亦有需要盡早復課，因他們需就升中四選科，學校需收集學生意向及展開個性輔導工作。他說中三生最終是否隨中四及中五生一併復課，目前未有明確定案。

多間大學5．4起運作漸復常

連鎮邦稱，期望局方就師生在校戴口罩、體育課、早會，學生社交、座位距離等發放統一指引。他又說，局方公布復課安排後，學界有3周時間準備及規劃，包括為校舍最後清潔，制定更新上課時間表、校曆表等，有信心可應付。有學界關注口罩供應及添置防疫物資等支援，料學校除了可運用早前獲發的一筆過「防疫特別津貼」，亦可調撥現行學校津貼購買。

大學課堂方面，城大昨日稱，2月7日起實施網上教學，本學期所有課堂於5月2日完結。港大稱，所有的教與學活動透過網上舉行，至5月16日授課期結束。政府昨宣布5月4日起逐步恢復公共服務，大學亦有相應安排，中大、港大、理大、嶺大均稱5月4日起逐步恢復正常運作。

另外，教育局長楊潤雄昨在網上專欄「局中人語」稱，下學年的課本價格大致維持不變，整體價格較本學年微升0.1%，升幅為近10年新低；小部分課本需調整價格，加幅與通脹接近。

（抗疫新階段）

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