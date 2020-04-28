12公眾停車場凍費1年

該12個停車場為堅尼地城停車場、林士街停車場、天星停車場、大會堂停車場、天后停車場、筲箕灣停車場、香港仔停車場、油麻地停車場、雙鳳街停車場、黃大仙公共運輸總站停車場、葵芳停車場及荃灣停車場，共涉及約4800個私家車位、720個電單車位及25個旅遊巴泊位。其中7個停車場提供私家車或客貨車月票，由1900至5900元；有4個停車場提供私家車或客貨車季票，由6000至12,150元。日間私家車或客貨車時租收費介乎13至23元。

領展：沒計劃調整車場月租

管理約5.6萬個車位的領展回覆稱，清潔工作大增及最低工資上升，導致經營成本上漲，短期內沒有計劃調整旗下停車場月租。不過，為回饋客戶及吸引更多車主使用領展停車場，由4月起增加優惠，月租客戶將可獲得汽油折扣及獲贈汽車保險、汽車美容服務和保健產品折扣券等。