批政府不提供油公司數據 胡紅玉：蒐證權受限難調查

【明報專訊】本港油價常被批「加快減慢」，不同油公司價格幾乎一致，惟競爭事務委員會2017年的研究報告卻稱無證據顯示油公司合謀定價。昨日立法會會議上，競委會再被稱「無牙老虎」，不過議員均將矛頭指向環境局，競委會主席胡紅玉亦歸咎政府不願向委員會提供油公司的營運數據，在無證據情况下難以展開調查。有議員稱即將卸任的胡紅玉「其言也善」，罕有批評政府。
競委會2017年發表油價研究報告，胡紅玉當時否認委員會是「無牙老虎」，指報告可向油公司施壓。她昨卻透露政府掌握的資料更多，競委會連油價折扣的資料也取不到，年前撰寫研究報告時，被油公司以敏感資料為由拒絕提供折扣及成本等資料，其間更收到油公司律師信，要求先讓油公司核准，才可公開報告。
胡紅玉稱，政策主導權在政府，市場失靈須由政府調整，如議員有證據證明合謀定價，競委會樂意調查及提出訴訟。她接受本報查詢時稱，根據《競爭條例》，需要有初步證據顯示合謀定價，競委會才可調查，而外國可利用市場調查名義，向油公司取得營運成本等資料，香港則有限制，故認為競委會需要有更大的蒐證權力。
城大能源與環境政策研究中心總監鍾兆偉亦認為競委會權力不足，競委會只要取得個別油公司油產品的進口價格，即可得知油價是否加快減慢，甚至是否合謀定價，故建議修例增加競委會蒐證權力。