批政府不提供油公司數據 胡紅玉：蒐證權受限難調查

競委會2017年發表油價研究報告，胡紅玉當時否認委員會是「無牙老虎」，指報告可向油公司施壓。她昨卻透露政府掌握的資料更多，競委會連油價折扣的資料也取不到，年前撰寫研究報告時，被油公司以敏感資料為由拒絕提供折扣及成本等資料，其間更收到油公司律師信，要求先讓油公司核准，才可公開報告。

胡紅玉稱，政策主導權在政府，市場失靈須由政府調整，如議員有證據證明合謀定價，競委會樂意調查及提出訴訟。她接受本報查詢時稱，根據《競爭條例》，需要有初步證據顯示合謀定價，競委會才可調查，而外國可利用市場調查名義，向油公司取得營運成本等資料，香港則有限制，故認為競委會需要有更大的蒐證權力。

城大能源與環境政策研究中心總監鍾兆偉亦認為競委會權力不足，競委會只要取得個別油公司油產品的進口價格，即可得知油價是否加快減慢，甚至是否合謀定價，故建議修例增加競委會蒐證權力。